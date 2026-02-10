Detectan duplicidades en nómina de Pemex por más de 2 mil 700 mdp al mes

En medio de una situación financiera crítica, Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta ahora señalamientos por duplicidades en su nómina que representarían un gasto superior a 2 mil 700 millones de pesos mensuales, de acuerdo con un análisis documentado en la columna Sobremesa, de la periodista Lourdes Mendoza, publicada en El Financiero.

El señalamiento se suma a un escenario ya complejo para la empresa productiva del Estado. Pemex cerró el tercer trimestre de 2025 con una pérdida neta de 61 mil 250 millones de pesos y mantiene una deuda superior a los 100 mil millones de dólares, pese a haber recibido apoyos gubernamentales por alrededor de 41 mil millones de dólares. A ello se agregan caídas en la producción de hidrocarburos y presiones crecientes sobre las finanzas públicas, pues la petrolera también generó pérdidas netas para el Estado durante 2025.

De acuerdo con información oficial del portal Nómina Transparente, administrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Pemex y sus empresas filiales registraban en diciembre de 2025 un total de 157 mil 370 empleados, con una nómina mensual —solo por concepto de sueldos— de 9 mil 446 millones 934 mil 829 pesos.

Sin embargo, al revisar con mayor detalle los registros, el análisis periodístico detectó serias inconsistencias que apuntan a posibles pagos duplicados. Según la columna, al corte del 30 de noviembre de 2025 se identificaron 23 mil 564 trabajadores con duplicidades en las cuatro nóminas de Pemex, lo que equivale a un gasto mensual de 2 mil 725 millones 199 mil 377 pesos.