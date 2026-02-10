Detectan duplicidades en nómina de Pemex por más de 2 mil 700 mdp al mes

México
/ 10 febrero 2026
    Detectan duplicidades en nómina de Pemex por más de 2 mil 700 mdp al mes
    La petrolera mexicana afrontaba pérdidas netas por hasta 61 mil millones de pesos al tercer trimestre del año pasado. Foto: Cuartoscuro
Javier Rodríguez
por Javier Rodríguez

La periodista Lourdes Mendoza exhibe anomalías y altos pagos a funcionarios de la petrolera que afronta pérdidas por más de 61 mil mdp

En medio de una situación financiera crítica, Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta ahora señalamientos por duplicidades en su nómina que representarían un gasto superior a 2 mil 700 millones de pesos mensuales, de acuerdo con un análisis documentado en la columna Sobremesa, de la periodista Lourdes Mendoza, publicada en El Financiero.

El señalamiento se suma a un escenario ya complejo para la empresa productiva del Estado. Pemex cerró el tercer trimestre de 2025 con una pérdida neta de 61 mil 250 millones de pesos y mantiene una deuda superior a los 100 mil millones de dólares, pese a haber recibido apoyos gubernamentales por alrededor de 41 mil millones de dólares. A ello se agregan caídas en la producción de hidrocarburos y presiones crecientes sobre las finanzas públicas, pues la petrolera también generó pérdidas netas para el Estado durante 2025.

De acuerdo con información oficial del portal Nómina Transparente, administrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Pemex y sus empresas filiales registraban en diciembre de 2025 un total de 157 mil 370 empleados, con una nómina mensual —solo por concepto de sueldos— de 9 mil 446 millones 934 mil 829 pesos.

Sin embargo, al revisar con mayor detalle los registros, el análisis periodístico detectó serias inconsistencias que apuntan a posibles pagos duplicados. Según la columna, al corte del 30 de noviembre de 2025 se identificaron 23 mil 564 trabajadores con duplicidades en las cuatro nóminas de Pemex, lo que equivale a un gasto mensual de 2 mil 725 millones 199 mil 377 pesos.

Uno de los casos expuestos es el de un trabajador con puesto de marinero amarrador que aparece nueve veces en los registros de Pemex Logística. La revisión cruzada con la plataforma Declaranet arrojó que no se trata de homónimos, sino de una sola persona registrada con múltiples pagos, lo que abre la puerta a la hipótesis de pagos a personas inexistentes o desvío de recursos públicos.

El análisis también exhibe una estructura salarial altamente costosa. El director general de Pemex, Víctor Rodríguez, percibe un sueldo bruto mensual de 188 mil 527 pesos, mientras que mil 223 trabajadores tienen percepciones que van de 187 mil 597 a 171 mil 672 pesos mensuales. A ello se suman 13 mil 912 mandos medios y superiores con salarios de entre 100 mil y 167 mil pesos, y 50 mil 900 mandos operativos con ingresos que oscilan entre 50 mil y 69 mil 973 pesos mensuales.

Incluso dentro del personal operativo, se reporta un grupo de 78 mil 873 empleados con salarios que van de 38 mil 117 a 49 mil 878 pesos mensuales, incluyendo puestos como ayudantes de albañil o carpintería, con percepciones superiores a 46 mil pesos brutos.

El contraste con otras instituciones públicas es notable. Mientras Pemex mantiene esta estructura salarial, el IMSS cuenta con 85 mil 524 médicos y 131 mil 654 enfermeras, cuyos sueldos no superan, en muchos casos, los 12 mil pesos mensuales.

