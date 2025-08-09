Detienen a 7 personas; 3 de ellos, adolescentes, en posesión de armas y drogas, en Nuevo León

En posesión de armas y drogas fueron detenidas siete personas en Nuevo León, entre ellas tres jovencitas menores de edad, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Los hechos se registraron en dos operativos distintos en los municipios de General Escobedo y Apodaca, Nuevo León.

El primer operativo se efectuó en la colonia Los Vergeles, en donde los efectivos se percataron de la presencia de una pareja cuya ropa coincidía con la descripción que traían. Los sucesos se registraron en el cruce de las calles Valencia y La Rioja.

En dicho sitio, los oficiales interceptaron a Irvin “N”, de 18 años y Fernanda “N”, de 19, a quienes decomisaron un arma larga abastecida, 36 envoltorios de hierba verde y seca con las características de la marihuana, 50 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal, dos básculas digitales y dos celulares.

El segundo operativo se efectuó en la colonia Modena Residencial, en Apodaca, en donde sorprendieron en posesión de armas y drogas a dos hombres adultos y tres mujeres menores de edad.

Los sucesos ocurrieron en Vía Mesina y Vía Roma, en donde se percataron de la presencia de los sujetos armados.

Al aproximarse, los hombres intentaron abordar una camioneta Equinox con reporte de robo y placas colgadas.

En el sitio se detuvo a Víctor “N”, de 19 años, y Jesús “N”, de 20, así como tres adolescentes, dos de 15 y una de 17.

En una revisión les encontraron: 112 bolsas de hierba verde y seca con las características de la marihuana, 119 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal, dos armas cortas, una arma larga, un cargador de arma larga, tres básculas, cinco celulares y un par de placas de circulación.

Los adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y las menores fueron trasladadas a las instancias correspondientes para analizar sus casos.