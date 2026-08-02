Detienen a Afonso ‘N’, “Poncho La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes; EU ofrecía recompensa de 5 mdd

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Alfonso ‘N’, identificado como líder del Cártel de Los Reyes, facción de Cárteles Unidos, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares. “Como resultado de una operación del Ejército mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso ‘N’, identificado como líder del Cártel de Los Reyes”, indicó García Harfuch.

Agregó en redes sociales que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su detención. Su captura desató bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de Michoacán. De acuerdo con autoridades estadounidenses, Fernández Magallón (Alfonso ‘N’) se dedica a traficar sustancias controladas a Estados Unidos durante décadas, controla pistas de aterrizaje utilizadas por aviones que transportan cocaína desde Colombia a Michoacán. Tras su captura, integrantes de esta organización criminal realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán y las autoridades del gabinete de seguridad garantiza la seguridad del Estado.

¿QUIÉN ES ALFONSO ‘N’, LÍDER DEL CÁRTEL DE LOS REYES? Alfonso Fernández Magallón “Poncho La Quiringua”, detenido en un operativo del Ejército mexicano por tierra y aire en Michoacán, es considerado como actual líder del Cártel de Los Reyes, una de las células delictivas que conforman los Cárteles Unidos. El gobierno de los Estados Unidos lo tenía en la mira desde que hace unos meses anunció una recompensa de cinco millones de dólares por información que ayudara a la captura de quien fuera socio de Luis Enrique Barragán Chávez “R5” o “Wuicho”, otro de los objetivos prioritarios de las agencias de seguridad estadounidenses. Una investigación del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), reveló que “Poncho La Quiringua” traficó a los Estados Unidos cocaína, fentanilo y metanfetamina, durante décadas, en conjunto con sus aliados de Cárteles Unidos, comandados por Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, de Tepalcatepec; con presencia en los municipios de Cotija, Tocumbo, Los Reyes, Buenavista Tomatlán y Peribán, donde operaba los delitos de robo de vehículos, secuestro, extorsión y tráfico de drogas.

Según el Servicio de Investigaciones, el michoacano controlaba pistas de aterrizaje empleadas por aviones que transportan cocaína de Colombia a Michoacán. Y reclutaba a mercenarios colombianos expertos en el manejo de explosivos y drones con la finalidad de hacerle frente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el que el Cártel de Los Reyes se disputa el control de los municipios de Los Reyes, Tingüindin, Tocumbo, Peribán, pegados a la Tierra Caliente michoacana.

Alfonso Fernández Magallón era el actual líder del Cártel de Los Reyes. La Defensa lo responsabiliza de los ataques a militares con drones registrados en Cotija el año pasado, así como los de junio y julio del presente año en Tingüindín y Jacona, Michoacán, que han dejado varios elementos fallecidos. Destacó que la captura se realizó derivado de trabajos de inteligencia de la XII Región Militar, con jurisdicción en el estado de Michoacán. Fernández Magallón es requerido por una Corte de Columbia por delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego en julio de 2023. Esta acusación se hizo pública en julio de 2025, coincidiendo con el anuncio de las sanciones del Tesoro contra los líderes de Cárteles Unidos y la oferta de recompensa por “Poncho La Quiringua”.

EL CÁRTEL DE LOS REYES Según el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), el cártel que encabeza Alfonso Fernández Magallón es una facción de Cárteles Unidos, una alianza de cárteles en Michoacán. Esta organización, Cárteles Unidos, fue designada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés) el 20 de febrero de 2025.

De acuerdo con la ficha de las autoridades estadounidenses, Cárteles Unidos comenzó como una alianza de cárteles más pequeños en Michoacán, para evitar la incursión de cárteles más grandes, sobre todo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La investigación del HSI sobre las actividades de narcotráfico de Cárteles Unidos y el Cártel de Los Reyes comenzó en 2019 en Tennessee.

TRASLADAN A ALFONSO ‘N’ A LA CDMX Tras ser detenidos en la comunidad de Imbarácuaro, municipio de Los Reyes, Michoacán, Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, y dos de sus colaboradores fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de la México. (Con información de El Universal)