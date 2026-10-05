Detienen a Bryan Alejandro por el feminicidio de María Fernanda, exalumna de la UDLAP

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    Detienen a Bryan Alejandro por el feminicidio de María Fernanda, exalumna de la UDLAP
    Ficha de detención de Bryan Alejandro “N”, presunto feminicida de María Fernanda Orozco, en Cholula, Puebla. Fiscalía del Estado de Puebla

La Fiscalía de Puebla confirmó la captura del presunto responsable en Cholula tras las investigaciones del caso.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) confirmó sobre la detención de Bryan Alejando “N”, presunto responsable del feminicidio de María Fernanda Orozco Suárez, exalumna de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), ocurrido en Cholula.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-maria-fernanda-alumna-de-la-udlap-en-san-andres-cholula-DI23909129

De acuerdo con las declaraciones de la fiscal Idamis Pastor Betancourt, el detenido sería la pareja sentimental de la joven de 24 años de edad, quien también era exalumno de la UDLAP.

”Hasta el momento la única información que puedo tener es que era su compañero, vivían juntos, su pareja. Él es del estado de Querétaro y ya está aprehendido”, declaró en una entrevista con medios locales.

Asimismo, fue la propia Fiscalía quien compartió a través de su cuenta oficial de X la ficha de detención de Bryan Alejandro “N”.

HECHOS DEL FEMINICIDIO

Según medios locales, la familia de la víctima fue quien habría la habría encontrado tras perder contacto con ella. Al buscarla en el departamento donde vivía junto a Bryan Alejandro, se encontraron con los padres de él, quienes en un inicio les impidieron la entrada al domicilio ubicado en el Barrio de San Juan de Aquiahuac, en Cholula, Puebla.

Tras ello, el padre de María, decidió entrar por la fuerza, encontrado a a la joven exalumna ya sin vida, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reaparece-salinas-de-gortari-en-harvard-que-dijo-sobre-mexico-JL23935369

DECLARACIONES DE LA FISCALÍA

La fiscalía señaló que María Fernanda fue localizada ya sin vida durante las primeras horas del 4 de octubre, mismo día en el que su pareja sentimental y principal culpable, Bryan, trató de ingresar a la vivienda que ya estaba custodiada por policías municipales.

Según declaraciones locales, el presunto feminicida, ofreció 5 mil pesos para que le permitieran ingresar. Ante la negativa de los elementos policiaco, Bryan los agredió, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía.

Diversas declaraciones locales también sugieren que fue la propia familia del chico de 26 años quien le sugirió entregarse, por ahora, el chico se encuentra a manos de la Fiscalía quienes continúan con las investigaciones para esclarecer el feminicidio de María Fernanda Orozco.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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