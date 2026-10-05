Reaparece Salinas de Gortari en Harvard: ¿Qué dijo sobre México?

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    Reaparece Salinas de Gortari en Harvard: ¿Qué dijo sobre México?
    Fue el estudiante Diego Salazar quien compartió en redes sociales fotografías de la charla con el expresidente mexicano. Cortesía

El mandatario que gobernó el país durante el periodo 1988-1994 fue invitado para ofrecer la charla “Hablemos de México”

CDMX.- Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, hizo acto de presencia en la Universidad de Harvard, en donde ofreció una conferencia magistral ante alumnos que integran la Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard (HUMAS, por sus siglas en inglés), y para sorpresa de muchos atrajo los reflectores.

El mandatario que gobernó el país durante el periodo 1988-1994 fue invitado para ofrecer la charla “Hablemos de México” junto a Diego Salazar, copresidente de HUMAS 2026-2027 y alumno de la Maestría en Administración Pública en la Harvard Kennedy School.

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Cabe destacar que la presencia del expresidente, de afiliación priista, no pasó desapercibida en los espacios universitarios, pues a diferencia de otros exfuncionarios que dirigieron el país, no dudó en formar parte de uno de los paneles de este encuentro.

SALINAS SE DIFERENCIA DE OTROS MANDATARIOS

En comparación de otros expresidentes emanados de Acción Nacional (PAN) -como Vicente Fox o Felipe Calderón- Salinas (PRI) ha optado por permanecer distante del ojo público en décadas recientes, al igual que Enrique Peña Nieto

Si bien las ocasiones en las que se le ven son contadas, tampoco se destaca por interactuar ante medios de comunicación o foros públicos.

Fue el estudiante Diego Salazar quien compartió en redes sociales fotografías de la charla con el expresidente mexicano y agradeció su participación ante el auditorio.

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“Presidente, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros sus ideas y experiencias”, expresó el joven.

HUMAS es una organización fundada en 1992 que, de acuerdo con su propia plataforma, busca que académicos, estudiantes y líderes profesionales colaboren para representar y dialogar sobre México, reconociendo la relevancia económica, social y cultural de la comunidad mexicana en la vida cotidiana de los Estados Unidos.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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