Detienen a dos presuntos operadores logísticos del CJNG en Quintana Roo

México
/ 16 noviembre 2025
    SSC, en coordinación con la Marina, realizan la detención de Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias “El Flaco” en Quintana Roo, presuntos implicados en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. FOTO: ESPECIAL

Informes señalan que Marcos Josué “N” sería el encargado de la distribución de armamento y equipo táctico

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Marina, realizan la detención de Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias “El Flaco” en Quintana Roo, presuntos implicados en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; así como se tratarían de presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De los detenidos, presuntos integrantes del grupo delictivo CJNG, Marcos Josué “N” es considerado como “principal operador logístico”, encargado de la distribución de armamento y equipo táctico en Benito Juárez, así como en Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres.

Estas acciones son el resultado de la mesa de seguridad, integrada por la SSC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y refrenda el compromiso de combatir de manera frontal al crimen organizado para salvaguardar la integridad de las y los quintanarroenses.

LA DETENCIÓN Y LO DECOMISADO

Durante recorridos de prevención y vigilancia, elementos del Grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, observaron un vehículo gris y un vehículo blanco estacionados en la vía pública. A la altura de la cajuela del vehículo gris se encontraban dos personas del sexo masculino, de las cuales una sacó una bolsa transparente grande con aparente marihuana y la entregó al segundo individuo.

Al notar la presencia policial, ambos masculinos corrieron hacia los vehículos para intentar huir, pero debido a la pronta intervención del personal operativo fueron interceptados sobre la avenida Sin Nombre, como referencia a 60 metros de la asesoría comercial Kukulcana, en el municipio de Benito Juárez, donde se realizó la intervención correspondiente.

Como resultado, se aseguraron los siguientes indicios: dos bolsas grandes con vegetal verde y seco con características de la marihuana; 13 bolsitas con el mismo narcótico; 52 bolsitas con fragmentos cristalinos similares al cristal; y 50 bolsitas triangulares con polvo blanco similar a la cocaína.

Asimismo, se aseguraron dos armas cortas con cargadores abastecidos con 7 y 11 cartuchos, respectivamente; 32 armas largas, todas con cargador, de las cuales una estaba abastecida con 56 cartuchos y otra con 30; además, 12 armas cortas con su cargador; 125 cargadores de arma larga; dos silenciadores; cuatro granadas antimotín y cuatro granadas químicas; 26 cajas de cartuchos de diferentes calibres con 50 cartuchos cada una; 17 cajas con 20 cartuchos cada una; nueve chalecos antibalas; nueve playeras negras con la leyenda “Deltas Q. Roo CJNG”; 15 gorras negras “Operativas Jaguar”; y seis parches “Deltas Operativo Jaguar”.

También se aseguraron cinco libretas con anotaciones, dos mochilas, tres cajas de plástico, una nevera, una maleta, cuatro teléfonos celulares, un estuche grande, un estuche gris, tres drones (uno de ellos con controlador y dos baterías), dos pares de placas de circulación del estado de Jalisco y dos vehículos: uno marca Volkswagen, tipo T-Cross, color gris; y otro, marca Nissan, tipo Frontier, color blanco.

Los indicios, así como los detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

