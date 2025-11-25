Detienen a ‘El Maya’, presunto líder de grupo dedicado al huachicoleo de agua en Edomex
Elementos de la FGJEM y Semar detuvieron a “El Maya” en Ecatepec, asegurando armas, narcóticos y vehículos vinculados a la red de agua ilegal
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Juan Manuel “N”, alias “El Maya”, señalado como presunto líder de una organización criminal relacionada con la sustracción y distribución ilegal de agua en distintos municipios del Valle de México.
La captura se llevó a cabo como parte de la Operación Caudal, estrategia estatal orientada a combatir actividades ilícitas vinculadas con el manejo de este recurso.
A través de su cuenta oficial, la institución dio a conocer que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y policías municipales de Ecatepec.
En el comunicado difundido en redes sociales, la Fiscalía indicó:
“Elementos de la #FiscalíaEdoméx, con apoyo de @SEMAR_mx y la Policía Municipal de @Ecatepec, detuvieron a Juan Manuel ‘N’, alias ‘El Maya’, presunto líder de una organización criminal autodenominada ‘Somos Mayas, Somos Fuertes’ y/o ‘Los Mayas’, que operan de manera ilegal pipas de agua en los municipios de #Acolman, #Coacalco y #Ecatepec.”
TRAS DETENCIÓN DE ‘EL MAYA’ DECOMISAN ARMAS Y NARCÓTICOS
La publicación estuvo acompañada de un video y varias imágenes en las que se observan al detenido y los objetos asegurados durante el operativo. Según las autoridades, esta persona era considerada un objetivo prioritario dentro de la segunda fase de la Operación Caudal debido al impacto social y a los hechos de violencia relacionados con sus presuntas actividades.
De acuerdo con la Fiscalía, a Juan Manuel “N” le fueron asegurados diversos indicios, entre ellos:
- Armas de fuego y cartuchos útiles.
- Narcóticos en cantidades no especificadas.
- Una camioneta de alta gama y otro vehículo adicional.
- Prendas de vestir que simulaban pertenecer a corporaciones oficiales.
- Identificadores presuntamente vinculados a la organización “Los Mayas”.
La autoridad ministerial señaló que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.
EL MAYA LIDERABA ORGANIZACIONES SEÑALADAS DE REALIZAR OPERACIONES ILEGALES DE AGUA
La FGJEM informó que el grupo presuntamente encabezado por “El Maya” operaba pipas de agua de manera irregular en Acolman, Coacalco y Ecatepec. De acuerdo con las indagatorias, estas organizaciones se presentan como agrupaciones sociales o sindicales para operar rutas de distribución de agua, pese a no contar con permisos o infraestructura autorizada.
La operación de estas redes ha sido identificada como generadora de disputas territoriales y afectaciones a comunidades que dependen del suministro regular de agua potable.
OPERACIÓN CAUDAL: ESTRATEGIA CONTRA EL HUACHICOLEO DE AGUA
La detención se enmarca en la estrategia denominada Operación Caudal, implementada por la FGJEM para combatir la explotación, desvío y comercialización ilegal de agua en la entidad.
Como parte de esta operación, se han llevado a cabo investigaciones dirigidas a ubicar a grupos que lucran con el acceso al recurso hídrico, así como a personas que se presentan como integrantes de organizaciones sindicales sin reconocimiento legal.
La Fiscalía destacó que “Caudal” tiene entre sus objetivos:
- Identificar a los integrantes de estas presuntas estructuras delictivas.
- Desmantelar redes dedicadas a la venta ilegal de agua.
- Perseguir judicialmente a los responsables.
- Inhibir prácticas que afectan el suministro regular en zonas urbanas y semiurbanas.
Las pesquisas también han revelado la posible participación de particulares y servidores públicos presuntamente vinculados con la operación de estas redes de abastecimiento ilícito.
La Fiscalía del Estado de México indicó que la investigación seguirá su curso para establecer la responsabilidad de Juan Manuel “N” y determinar si existen otros implicados en las actividades de extracción y distribución ilegal de agua en la región.
No se ofrecieron detalles adicionales sobre próximas acciones dentro de la Operación Caudal, aunque la institución reiteró que la estrategia seguirá implementándose en las alcaldías donde se han detectado operaciones irregulares relacionadas con el manejo del agua.