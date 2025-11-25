$!Detienen a ‘El Maya’, presunto líder de grupo dedicado al huachicoleo de agua en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Juan Manuel “N”, alias “El Maya”, señalado como presunto líder de una organización criminal relacionada con la sustracción y distribución ilegal de agua en distintos municipios del Valle de México. La captura se llevó a cabo como parte de la Operación Caudal, estrategia estatal orientada a combatir actividades ilícitas vinculadas con el manejo de este recurso. A través de su cuenta oficial, la institución dio a conocer que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y policías municipales de Ecatepec. TE PUEDE INTERESAR: Detienen al regidor de Chalco ‘El Jimmy’ por presunto huachicoleo de agua y otros delitos de alto impacto En el comunicado difundido en redes sociales, la Fiscalía indicó: “Elementos de la #FiscalíaEdoméx, con apoyo de @SEMAR_mx y la Policía Municipal de @Ecatepec, detuvieron a Juan Manuel ‘N’, alias ‘El Maya’, presunto líder de una organización criminal autodenominada ‘Somos Mayas, Somos Fuertes’ y/o ‘Los Mayas’, que operan de manera ilegal pipas de agua en los municipios de #Acolman, #Coacalco y #Ecatepec.”

TRAS DETENCIÓN DE ‘EL MAYA’ DECOMISAN ARMAS Y NARCÓTICOS La publicación estuvo acompañada de un video y varias imágenes en las que se observan al detenido y los objetos asegurados durante el operativo. Según las autoridades, esta persona era considerada un objetivo prioritario dentro de la segunda fase de la Operación Caudal debido al impacto social y a los hechos de violencia relacionados con sus presuntas actividades. De acuerdo con la Fiscalía, a Juan Manuel “N” le fueron asegurados diversos indicios, entre ellos: - Armas de fuego y cartuchos útiles. - Narcóticos en cantidades no especificadas. - Una camioneta de alta gama y otro vehículo adicional. - Prendas de vestir que simulaban pertenecer a corporaciones oficiales. - Identificadores presuntamente vinculados a la organización “Los Mayas”. La autoridad ministerial señaló que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.