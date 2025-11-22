Detienen al regidor de Chalco ‘El Jimmy’ por presunto huachicoleo de agua y otros delitos de alto impacto

Christian Jesús “N”, conocido como “El Jimmy” o “El Gimy”, quien se desempeña como sexto regidor del Ayuntamiento de Chalco por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue detenido como parte de los operativos “Caudal” y “Restitución”, implementados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). La dependencia lo considera un objetivo prioritario por su presunta participación en actividades delictivas relacionadas con extracción ilícita de agua y otros delitos de alto impacto. La aprehensión ocurrió durante las primeras horas del viernes 21 de noviembre, en cumplimiento de una orden de detención derivada de investigaciones que lo señalan como supuesto líder del denominado “Sindicato 22 de Octubre”, una organización identificada por la Fiscalía como presuntamente dedicada a actividades como huachicoleo de agua, despojo de inmuebles, secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo. TE PUEDE INTERESAR: Tras masacre en Loreto, llegan células de inteligencia y más fuerzas federales a BCS

FISCALÍA ANUNCIA DETENCIÓN DE ‘EL JIMMY’ Y LO SEÑALA DE OBJETIVO PRIORITARIO A través de su cuenta oficial en la red social X, la Fiscalía mexiquense confirmó la detención del regidor. En su mensaje señaló: “Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Christian Jesús ‘N’ alias ‘Gimmy’ y/o ‘Jimy’, identificado como líder del ‘sindicato 22 de octubre’, y quien actualmente se desempeña como Sexto Regidor en el municipio de #Chalco. Fue detenido en las primeras horas de este viernes 21 de noviembre, en cumplimiento de orden de aprehensión en el marco de la segunda fase de Operación ‘Caudal’, de la que era objetivo prioritario al estar relacionado con actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el #Edoméx. Alias ‘Gimmy’ y/o ‘Jimy’ también está señalado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo entre otros. Fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición de la Autoridad Judicial.” ‘EL JIMMY’ ES SEÑALADO DE CONTROLAR UNA ORGANIZACIÓN PARA HUACHICOLEAR AGUA: ESTE FUE SU MODUS OPERANDI De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, Christian Jesús “N” utilizaba la organización que encabezaba para controlar la distribución y venta ilegal de agua en la región oriente del Estado de México. Según la dependencia, miembros del grupo operaban camiones cisterna y otros medios de transporte para comercializar el recurso, y presuntamente agredían a conductores ajenos al sindicato con el fin de eliminar la competencia. La FGJEM también señala que esta agrupación estaría vinculada con la invasión de predios. Algunos de los inmuebles presuntamente despojados contenían pozos de agua utilizados sin autorización para la extracción del líquido. Otros terrenos, según la investigación, habrían sido asignados posteriormente a integrantes del propio sindicato.