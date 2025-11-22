Detienen al regidor de Chalco ‘El Jimmy’ por presunto huachicoleo de agua y otros delitos de alto impacto

México
/ 22 noviembre 2025
    Detienen al regidor de Chalco ‘El Jimmy’ por presunto huachicoleo de agua y otros delitos de alto impacto
    El regidor Christian Jesús “N”, alias “El Jimmy”, fue detenido como objetivo prioritario de los operativos “Caudal” y “Restitución” por presunto huachicoleo de agua y otros delitos en el oriente del Edomex. FOTO: VANGUARDIA

‘El Jimmy’, sexto regidor de Chalco, es señalado como líder del ‘Sindicato 22 de Octubre’ organización vinculada con diversos delitos

Christian Jesús “N”, conocido como “El Jimmy” o “El Gimy”, quien se desempeña como sexto regidor del Ayuntamiento de Chalco por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue detenido como parte de los operativos “Caudal” y “Restitución”, implementados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La dependencia lo considera un objetivo prioritario por su presunta participación en actividades delictivas relacionadas con extracción ilícita de agua y otros delitos de alto impacto.

La aprehensión ocurrió durante las primeras horas del viernes 21 de noviembre, en cumplimiento de una orden de detención derivada de investigaciones que lo señalan como supuesto líder del denominado “Sindicato 22 de Octubre”, una organización identificada por la Fiscalía como presuntamente dedicada a actividades como huachicoleo de agua, despojo de inmuebles, secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo.

TE PUEDE INTERESAR: Tras masacre en Loreto, llegan células de inteligencia y más fuerzas federales a BCS

FISCALÍA ANUNCIA DETENCIÓN DE ‘EL JIMMY’ Y LO SEÑALA DE OBJETIVO PRIORITARIO

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Fiscalía mexiquense confirmó la detención del regidor. En su mensaje señaló: “Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Christian Jesús ‘N’ alias ‘Gimmy’ y/o ‘Jimy’, identificado como líder del ‘sindicato 22 de octubre’, y quien actualmente se desempeña como Sexto Regidor en el municipio de #Chalco.

Fue detenido en las primeras horas de este viernes 21 de noviembre, en cumplimiento de orden de aprehensión en el marco de la segunda fase de Operación ‘Caudal’, de la que era objetivo prioritario al estar relacionado con actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el #Edoméx.

Alias ‘Gimmy’ y/o ‘Jimy’ también está señalado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo entre otros. Fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición de la Autoridad Judicial.”

‘EL JIMMY’ ES SEÑALADO DE CONTROLAR UNA ORGANIZACIÓN PARA HUACHICOLEAR AGUA: ESTE FUE SU MODUS OPERANDI

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, Christian Jesús “N” utilizaba la organización que encabezaba para controlar la distribución y venta ilegal de agua en la región oriente del Estado de México.

Según la dependencia, miembros del grupo operaban camiones cisterna y otros medios de transporte para comercializar el recurso, y presuntamente agredían a conductores ajenos al sindicato con el fin de eliminar la competencia.

La FGJEM también señala que esta agrupación estaría vinculada con la invasión de predios. Algunos de los inmuebles presuntamente despojados contenían pozos de agua utilizados sin autorización para la extracción del líquido. Otros terrenos, según la investigación, habrían sido asignados posteriormente a integrantes del propio sindicato.

DETENCIÓN DE ‘EL JIMMY’ FORMA PARTE DE LA ‘OPERACIÓN CAUDAL’ Y ‘OPERACIÓN RESTITUCIÓN’

La detención del regidor forma parte de la segunda etapa de la “Operación Caudal”, enfocada en desmantelar la estructura dedicada al aprovechamiento ilícito del agua, así como en la identificación de servidores públicos que, de acuerdo con las autoridades, podrían estar relacionados con este tipo de actividades.

Paralelamente, también era considerado objetivo en la “Operación Restitución”, estrategia dirigida a combatir delitos que atentan contra la propiedad y que involucran redes de apoyo relacionadas con la ocupación ilegal de predios.

La Fiscalía mexiquense informó que Christian Jesús “N” es investigado por su probable participación en delitos como secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo. Las zonas donde la dependencia identifica actividad del presunto grupo delictivo incluyen los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan.

TE PUEDE INTERESAR: Rechazan libertad condicional de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz

Tras su detención, el sexto regidor fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Será este órgano quien determine su situación jurídica en las próximas horas, conforme avancen las investigaciones y se desahoguen las pruebas correspondientes.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Huachicol

Localizaciones


Edomex

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Fiscalía de Sinaloa activó el Protocolo Alba para dar con el paradero de las dos mujeres.

Desaparecen en Mazatlán hija de integrante de FUUNDEC-M y una amiga
Además, la Generación Z es el segundo grupo con mayor informalidad, después del de 65 años y más.

Expulsan a casi medio millón de centennials del mercado laboral en México
Este lunes 24 de noviembre, transportistas y campesinos bloquearán tramos carreteros del País.

Saltillo: Descarta IP afectaciones por bloqueos carreteros de transportistas y campesinos
De no lograrse un acuerdo temprano, México podría enfrentar una de las jornadas logísticas más complicadas del año.

México, ante un colapso nacional: bloqueos amenazan comida, transporte y cadenas de suministro
La imagen de un francotirador apostado en Palacio Nacional durante la manifestación de la Generacion Z el sábado pasado divulgada en redes sociales tales como X, Facebook, Threads y TikTok fue tomada en 2021.

¡Ojo no te dejes engañar!, la fotografía que muestra a un francotirador en marchas de la ‘Generación Z’ en México es de 2021
La presidenta insistió en que el nuevo diseño judicial fortalece la confianza pública y se apega a los principios de transparencia y renovación institucional.

Sheinbaum defiende elección judicial y niega crisis: ‘¡Háganme el favor!’
Congreso Durango aprobó por unanimidad reformas al Código Penal del Estado, conocidas como “Ley Nicole”, que buscan endurecer las penas y prohibir a quienes practiquen cirugías estéticas en menores de edad.

Durango aprueba la ‘Ley Nicole’, cárcel por cirugías estéticas en menores
Si la corte interviene ahora, el caso se argumentaría a principios del próximo año, y un fallo definitivo podría esperarse para mediados de año. FOTO:

Corte Suprema de EU evalúa restricciones de ciudadanía por nacimiento