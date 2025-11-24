FGE Quintana Roo detiene a dos sujetos vinculados al homicidio de menor originario de Yucatán

Dos hombres identificados como Pedro Antonio “N” y Juan Carlos “N” permanecen bajo prisión preventiva y vinculados a proceso por su presunta participación en dos homicidios calificados, además de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.

La autoridad precisó que ambos sujetos están relacionados con el asesinato de un adolescente originario de Yucatán, ocurrido el 8 de noviembre en un establecimiento de la zona costera de Tulum. Las investigaciones apuntan a que este hecho estaría ligado a disputas por la venta de drogas, ya que la víctima presuntamente pertenecía a un grupo criminal contrario.

Además, se les imputa otro homicidio calificado registrado el 30 de octubre, cuando en un minisúper de la avenida Gonzalo Guerrero, en Akumal, Juan Carlos “N” presuntamente disparó contra otra víctima, provocándole la muerte. Después, huyó en un vehículo Toyota conducido por Pedro Antonio “N”.