Definirá la FGR responsabilidad de Gertz en caso de piloto que trasladó a ‘El Mayo’: Sheinbaum

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    Definirá la FGR responsabilidad de Gertz en caso de piloto que trasladó a ‘El Mayo’: Sheinbaum
    “El Jando”, el piloto que llevó a Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, fue enviado a ese país en agosto de 2025, durante la gestión de Gertz Manero. Cuartoscuro

La mandataria federal se refirió al tema luego de que la FGR reconoció que identificó hasta junio de 2026 a “El Jando”

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que corresponderá a la Fiscalía General de la República determinar si existe alguna responsabilidad del ex Fiscal Alejandro Gertz Manero por la entrega a Estados Unidos de Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, antes de que fuera identificado como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada.

La mandataria federal se refirió al tema luego de que la FGR reconoció que identificó hasta junio de 2026, mediante coincidencias de voz y huellas dactilares, a “El Jando” como el piloto que llevó a Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, pese a que fue enviado a ese país en agosto de 2025, durante la gestión de Gertz Manero.

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“Pues tiene que determinarlo en la propia Fiscalía”, dijo Sheinbaum en conferencia mañanera.

“Quien debe determinar si hay algún problema relacionado con la investigación que se está haciendo debe ser la Fiscalía”.

FUE INTERROGADO TRAS SU CAPTURA

La presidenta recordó que, de acuerdo con el informe difundido por la propia Fiscalía, “El Jando” fue interrogado tras su captura y negó pertenecer a algún grupo delictivo.

Sostuvo que la FGR cuenta con grabaciones y otros elementos de prueba, por lo que incluso podría solicitar una nueva declaración del presunto integrante de Los Chapitos en Estados Unidos.

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“Ayer mencionó la Fiscalía que esta persona fue interrogada en el marco jurídico de esta persona y negó pertenecer a ningún grupo delictivo, de acuerdo con lo que dice la Fiscalía, y están todas las grabaciones y todo lo que tenga que hacer, incluso poder, en su caso, conocer una nueva declaración. Ahí está esa posibilidad en los Estados Unidos”, afirmó.

PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES DE EU, LO CENTRAL

Cuestionada sobre si los errores en la identificación del piloto afectan la estrategia del Gobierno mexicano en el caso Zambada, Sheinbaum rechazó que ese sea el tema central.

Sostuvo que el punto de fondo sigue siendo esclarecer si autoridades estadounidenses participaron en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

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“Más allá del tema de la persona que llegó el avión, la parte central de lo que nosotros hemos planteado, el elemento central es si hubo participación del Gobierno de los Estados Unidos en la entrega de estos dos presuntos delincuentes”, señaló.

La presidenta insistió en que existe una contradicción entre la información proporcionada inicialmente por autoridades estadounidenses, que negaron cualquier participación en la operación, y la posterior exhibición de la aeronave utilizada en el traslado como parte de un operativo del FBI.

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“Porque la información que dio el Gobierno de Estados Unidos en su momento, a través del embajador y de las visitas que se hicieron por parte de la Fiscalía a la revisión del avión, es que no habían tenido ninguna participación. Al mostrar el avión como parte de un operativo del FBI en una feria, pues hay una contradicción”, agregó.

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