Detienen a hombre por presunto robo de teléfonos celulares en el EDC 2026

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por su presunta participación en el robo de varios teléfonos celulares durante el festival musical Electric Daisy Carnival (EDC), celebrado en la capital del país, informó la dependencia este sábado. La detención se realizó tras un reporte del sistema de emergencias 911, en el que se alertó sobre la posible comisión del delito de robo entre asistentes al evento masivo, lo que llevó a la intervención de policías preventivos en las inmediaciones de la zona donde se efectuaba el festival.

Incidentes reportados en medio del evento Según el reporte oficial, los uniformados que patrullaban alrededor del EDC detectaron a un sujeto sospechoso en posesión de varios teléfonos celulares, cuyos propietarios los habían reportado como sustraídos en diferentes puntos del recinto y sus alrededores. Al ser cuestionado por los agentes, el hombre no pudo acreditar la propiedad de los equipos, por lo que fue asegurado y los objetos quedaron bajo resguardo policial para su posterior verificación.

Traslado y presentación ante autoridad ministerial El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente por el presunto delito de robo. Las autoridades serán las encargadas de verificar la legítima procedencia de los dispositivos móviles confiscados. Operativos preventivos en eventos masivos La SSC resaltó que reforzó sus dispositivos de seguridad en torno al Electric Daisy Carnival, uno de los festivales electrónicos más concurridos del país, para garantizar que se desarrollara con normalidad y sin afectaciones graves a la integridad de los asistentes. Este tipo de operativos combina la presencia policial con sistemas de videovigilancia y coordinación con seguridad privada del evento para responder con rapidez ante reportes ciudadanos sobre robos u otras conductas delictivas.