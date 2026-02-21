Detienen en Tijuana a un hombre que caminaba con un lanzador tipo bazuca por la vía pública

Un hombre fue arrestado la madrugada de este viernes tras ser ubicado caminando por calles de Tijuana con un artefacto similar a un lanzador de proyectiles antitanque (bazuca), informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California. El detenido fue identificado como Luis “N”, de aproximadamente 43 años de edad, quien fue observado por elementos de la Policía Municipal mientras transitaba por el fraccionamiento Agua Caliente, portando el objeto que, por su forma y tamaño, correspondía con un lanzador de proyectiles, lo cual generó alarma entre habitantes de la zona.

DETIENEN A HOMBRE CON BAZUCA TRAS REPORTE DE VECINOS Según el reporte oficial, la intervención policial se produjo alrededor de las 03:00 horas, luego de que vecinos reportaron al número de emergencias la presencia de un hombre que caminaba con el artefacto inusual y causaba inquietud por su comportamiento errático.

Al percatarse de la presencia de los elementos preventivos, el sujeto no pudo justificar la posesión del objeto, lo que llevó a los policías a detenerlo de inmediato y ponerlo a disposición de la autoridad competente. FGE ASEGURA ARMA TRAS DETENCIÓN El artefacto asegurado fue descrito por las autoridades como un lanzador que, a simple vista, podría haber sido utilizado para disparar munición de calibre considerable. No obstante, hasta el cierre de la jornada, las autoridades ministeriales no habían determinado si se trataba de un arma funcional, de utilería o de un componente desactivado. Peritos en armamento de la Fiscalía iniciaron las investigaciones correspondientes para verificar la naturaleza real del objeto y establecer si representaba un riesgo real para la integridad de la población.

La FGE señaló que el caso permanece bajo investigación, con la finalidad de deslindar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que llevaron al individuo a portar el lanzador en plena vía pública. Las indagatorias incluyen entrevistas con el detenido y posibles testigos, así como el análisis de cámaras de vigilancia en la zona para determinar el recorrido realizado y si hubo otras personas involucradas en el hecho. Reacciones y contexto en seguridad pública La detención se da en un contexto en el que las autoridades de Baja California han reforzado las acciones de seguridad en áreas urbanas, en respuesta a la percepción ciudadana de aumento de hechos delictivos y la proliferación de armas de fuego en espacios públicos.