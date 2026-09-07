Detienen a Isaac Rodríguez, alcalde de Esperanza, Puebla, por robo a transporte en Operativo Enjambre

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla, junto a Abigail ‘N’, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel ‘N’, hermano del alcalde, además de otras seis personas; como parte del Operativo Enjambre coordinado entre autoridades federales y estatales. Se ejecutaron 23 órdenes de cateo en el municipio poblano. Aunque el funcionario federal detalló que fueron detenidas nueve personas en total, presuntamente vinculadas con una estructura criminal de robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz. “Fueron detenidas nueve personas vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, la extorsión, el secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla–Veracruz. Entre ellas se encuentran Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde”, señaló el secretario de seguridad.

ASEGURAN ARMAS Y VEHÍCULOS Durante las diligencias, aseguraron 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barret, así como 52 cargadores; además del decomiso de 11 vehículo, cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal y torreta. También aseguraron ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal. “También se aseguraron 35 armas de fuego —entre ellas dos fusiles Barrett—, 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal”, destacó García Harfuch. En su mensaje, Omar García Harfuch agradeció el apoyo del gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier. Así como que enfatizó que los resultados se lograron debido a los esfuerzos conjuntos del Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional y autoridades del Estado de Puebla.

DETENCIONES DE PRESIDENTES MUNICIPALES DE PUEBLA En redes sociales, el titular de SSPC destacó que esta acción se suma a la detención de Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, de Movimiento Ciudadano (MC), por su posible responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia. “Estas detenciones representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales, y tendrán un impacto directo en la disminución del robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros, y la extorsión”, expresó. Se trata del sexto alcalde detenido en Puebla relacionado a actividades y vínculos con la delincuencia organizada, aunque entre 2025 y 2026 ya suman ocho los presidentes y expresidentes municipales detenidos. Casos forman parte de las acciones de seguridad implementadas en Puebla contra estructuras criminales que operan en la entidad y sus principales vías de comunicación.

En los últimos dos años, al menos seis presidentes municipales y un expresidente municipal de Puebla han sido detenidos por distintas investigaciones: 1.- Uruviel González Vieyra, alcalde de Chalchicomula de Sesma, detenido el 7 de marzo de 2025 por portación o posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y asociación delictuosa, posteriormente enriquecimiento ilícito. 2.- Giovanni González Vieyra, alcalde de Tlachichuca, detenido el 7 de marzo de 2025 por el delito de encubrimiento por recepción de mercancía robada y abuso de autoridad. 3.- Ramiro González Vieyra, alcalde de San Nicolás Buenos Aires, detenido entre el 29 y 30 de mayo de 2025 por delitos contra la salud, relacionados con la posesión de drogas, y posteriormente también enfrentó una imputación por cohecho. 4.- Filiberto ‘N’, expresidente municipal de Tehuitzingo, detenido el 17 de julio de 2025 por el presunto delito de abuso de autoridad 5.- Gerardo Cortés Caballero, alcalde con licencia de Cuautempan, detenido el 3 de febrero de 2026 por extorsión, secuestro, delincuencia organizada y delitos contra la salud, también era investigado por posibles actos de peculado, enriquecimiento ilícito, robo a transporte y delitos relacionados con armas. 6.- Juan Pérez Moral ‘El Mantecas’, alcalde de San Juan Tianguismanalco, detenido el 17 de agosto de 2026 por una acusación de violación en agravio de una trabajadora del Ayuntamiento. 7.- Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tepeyahualco, detenido el 4 de septiembre de 2026 por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

ISAAC RODRÍGUEZ OCHOA Y SUS NEXOS CON EL ROBO A TRANSPORTE Rodríguez Ochoa es un presidente municipal emanado de Morena, el partido en el poder en el estado de Puebla. También es miembro activo del Sindicato de Caminos y Puentes Federales. Medios de comunicación y periodistas especializados en crimen organizado, ligan a Rodríguez Ochoa con la célula delictiva de ‘Los Zúñiga’, encabezada por Genaro Zúñiga Alvarado, alias “May”, quien es identificado como uno de los principales operadores del robo de transporte de carga en la región. También se le vincula con la célula ‘Los Chocos’. Cabe destacar que Genaro Zúñiga fue detenido el pasado 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz, junto a dos personas más por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El grupo criminal mantienen operaciones mantiene operaciones en el tramo de la carretera federal 150-D Puebla-Veracruz, donde se le relaciona con el robo de unidades de carga, secuestro y delitos contra la salud, también de contar con bodegas donde descargan unidades robadas. Mismo tramo carretero donde también opera el grupo ‘Los Chocos’, entre los kilómetros 198 y 214. La presencia de las células en el sitio lo colocan como un foco rojo para transportistas y usuarios debido a los constantes robos de unidades, despojo de mercancías, privaciones de la libertad y otros delitos.