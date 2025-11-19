Asesinan a maestra de la Autónoma de Baja California mientras conducía en Tijuana

En la mañana del 18 de noviembre, se reportó el asesinato de la abogada y maestra, Emilia Ortega Aceves, mientras conducía su vehículo en Tijuana, Baja California.

El caso ha tomado notoriedad porque el hijo de la víctima, Ángel Olivérez, confirmó sobre el incidente desde su cuenta de Facebook.

‘Ella fue una abogada, funcionaria pública, maestra de muchos que al igual que yo, nos enseñó que la justicia siempre tiene que llegar, a luchar por un México más seguro y que la violencia no tocara nuestros hogares’ redactó, además de pedirle ayuda a la ONG y al gobierno local de no dejar el caso de homicidio impune.

REPORTE DE LAS AUTORIDADES DEL CASO DE EMILIA ORTEGA ACEVES

Según las investigaciones iniciales, compartidas para los medios de comunicación locales, la víctima conducía por la calle de Cañón K, en Tijuana, cuando sujetos armados dispararon contra ella.

Hasta el momento, no se han reportado arrestos vinculados al caso.

Emilia Ortega falleció en el lugar de los hechos.

RESPUESTA DE ABOGADOS ANTE EL ASESINATO DE EMILIA ORTEGA ACEVES

Tras la notificación del incidente, la Barra Estatal de Abogadas Líderes de Baja California, expresó lo siguiente

‘Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la dignidad, la vida y el ejercicio seguro de la abogacía, porque ninguna pérdida debe quedar en silencio’

El ex secretario de Seguridad de Tijuana, Alberto Capella, denunció que el incidente era reflejo del ‘fracaso absoluto’ del gobierno de Baja California.

Por su parte, un colega de la víctima, quien enseñaba en la Universidad Autónoma de Baja California, comentó lo siguiente:

‘Fue cobardemente asesinada mi amiga Emilia Ortega, una abogada exitosa, al igual como una excelente catedrática de la Facultad de Derecho de la UABC, tuve la dicha y el honor de considerarme su amigo, forjadora de magníficos abogados de la localidad, una entusiasta persona en causas sociales’ redactó Gustavo Dávila Rodríguez, en Facebook.