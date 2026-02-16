Detienen a presunto narcomenudista que privó de la vida a un hombre en Linares, Nuevo León

México
/ 16 febrero 2026
    Detienen a presunto narcomenudista que privó de la vida a un hombre en Linares, Nuevo León
    El detenido fue localizado en un operativo coordinado tras un ataque armado ocurrido en la colonia Las Huertas; autoridades aseguraron droga, dinero y una báscula Cortesía

Autoridades de Nuevo León capturaron al sospechoso ocho horas después del ataque y lo pusieron a disposición del Ministerio Público

Un presunto narcomenudista que es acusado de haber privado de la vida a un hombre en el municipio de Linares, fue detenido unas ocho horas después de los hechos por autoridades de Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que el presunto es señalado por delitos de alto impacto registrados la mañana del sábado en el mencionado ayuntamiento.

La captura se realizó gracias a una estrategia de reacción inmediata de Fuerza Civil, la policía municipal, Defensa, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones.

El sospechoso fue georeferenciado en la colonia Las Misiones del Río Verde, primer sector y por ello se activaron de inmediato las acciones tácticas y estratégicas para desarrollar las labores de búsqueda y localización en la zona.

El hombre fue identificado como Azael “N”, de 26 años, a quien le incautaron diversas dosis de sustancias ilícitas, una báscula y dinero en efectivo.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

La agresión con la que estaría relacionado ocurrió el pasado sábado en la colonia Las Huertas, en el referido ayuntamiento.

Presuntamente, el hombre interceptó al hombre en las calles Durazno y Membrillo y le disparó con un arma larga.

La captura se realizó el mismo sábado, unas ocho horas después de efectuado el ataque.

