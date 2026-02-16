$!Detienen a presunto narcomenudista que privó de la vida a un hombre en Linares, Nuevo León

Un presunto narcomenudista que es acusado de haber privado de la vida a un hombre en el municipio de Linares, fue detenido unas ocho horas después de los hechos por autoridades de Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que el presunto es señalado por delitos de alto impacto registrados la mañana del sábado en el mencionado ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: En cateo por delitos contra la salud, detienen a dos y aseguran material bélico en Nuevo León

La captura se realizó gracias a una estrategia de reacción inmediata de Fuerza Civil, la policía municipal, Defensa, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones.

El sospechoso fue georeferenciado en la colonia Las Misiones del Río Verde, primer sector y por ello se activaron de inmediato las acciones tácticas y estratégicas para desarrollar las labores de búsqueda y localización en la zona.

El hombre fue identificado como Azael “N”, de 26 años, a quien le incautaron diversas dosis de sustancias ilícitas, una báscula y dinero en efectivo.