Detienen a seis presuntos integrantes de ‘Los Deltas’ en Zapopan, Jalisco

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen a seis presuntos integrantes de ‘Los Deltas’ en Zapopan, Jalisco
    En el operativo fueron aseguradas armas de fuego, chalecos balísticos, equipos de telefonía, vehículos y una motocicleta. Cortesía

El Gabinete de Seguridad informó que esta organización criminal se dedica al robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio

CDMX.- Seis presuntos integrantes de una célula delictiva denominada “Los Deltas” fueron detenidos esta mañana en Zapopan, Jalisco, tras un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó que esta organización criminal se dedica al robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mueren-tres-personas-por-explosion-de-pirotecnia-en-iglesia-de-cocula-guerrero-CH22434512

“Se aseguraron armas de fuego, chalecos balísticos, equipos de telefonía, vehículos y una motocicleta”, indicó.

CATEAN DOMICILIO DURANTE OPERATIVO

Este domingo, los agentes federales realizaron un cateo en un domicilio de la Colonia Rinconada del Sol, en Zapopan, en un operativo que se extendió por más de cuatro horas y en el que participaron decenas de elementos, una aeronave y un vehículo blindado.

El despliegue inició alrededor de las 6:00 horas y concluyó a las 10:21 de la mañana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-cndh-exoneracion-del-ejercito-en-recomendacion-sobre-el-caso-ayotzinapa-HH22433455

Vecinos reportaron un fuerte estruendo al comienzo de la intervención, al parecer causado por el ingreso de los agentes al inmueble, que quedó con daños visibles.

“Seguimos trabajando de manera conjunta para debilitar las estructuras criminales y avanzar en la construcción de la paz en la región”, indicó el Gabinete de Seguridad en su publicación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Crimen Organizado
Delincuencia

Localizaciones


Jalisco
Zapopan

Organizaciones


FGR
Semar
Sspc

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Isaac del Toro celebra en París con el maillot blanco tras completar una actuación memorable en su primer Tour de Francia.

¡Histórico! Isaac del Toro termina tercero en el Tour de Francia 2026 y pone a México en el podio
Programa. Televisa y Endemol Shine apuestan por un elenco diverso para mantener a ‘La Casa de los Famosos México’ entre los programas más vistos del país.

¿Quién es tu favorito? Todo listo para una nueva batalla en ‘La Casa de los Famosos México’
La presidenta Sheinbaum anuncia cierre de proyecto

Sheinbaum cancela el proyecto hidroeléctrico La Parota en Guerrero
El siniestro más grave ocurrió a finales de 2025, cuando un descarrilamiento cobró la vida de 14 personas.

Marcan 21 accidentes al Tren Interoceánico
FGJET informó la aprehensión del director de la Academia Militarizada ‘Marina Doenitz’ en Ciudad Madero, Jorge Luis ‘N’ por probable participación en muerte de la adolescente de 13 años identificada como Dafne.

Detienen a director de Academia, Jorge ‘N’, y a encargada, Estrella ‘N’, por muerte de Dafne Zapata
La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó que las autoridades estatales obstaculizan las búsquedas.

Madres buscadoras hallan presunto crematorio clandestino en Ayutla, Jalisco
La UNAM suspendió temporalmente las inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura mientras una comisión técnica revisa el proceso de admisión 2026

UNAM suspende inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura tras revisión del examen de admisión 2026
La SEP señaló que la educación militar corresponde solo a las Fuerzas Armadas y rechazó que escuelas militarizadas impartan educación básica.

SEP desconoce escuelas militarizadas tras muerte de Dafne Zapata y rechaza su operación en educación básica