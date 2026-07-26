Detienen a seis presuntos integrantes de ‘Los Deltas’ en Zapopan, Jalisco

CDMX.- Seis presuntos integrantes de una célula delictiva denominada “Los Deltas” fueron detenidos esta mañana en Zapopan, Jalisco, tras un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR). A través de sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó que esta organización criminal se dedica al robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio.

“Se aseguraron armas de fuego, chalecos balísticos, equipos de telefonía, vehículos y una motocicleta”, indicó.

CATEAN DOMICILIO DURANTE OPERATIVO Este domingo, los agentes federales realizaron un cateo en un domicilio de la Colonia Rinconada del Sol, en Zapopan, en un operativo que se extendió por más de cuatro horas y en el que participaron decenas de elementos, una aeronave y un vehículo blindado. El despliegue inició alrededor de las 6:00 horas y concluyó a las 10:21 de la mañana.

Vecinos reportaron un fuerte estruendo al comienzo de la intervención, al parecer causado por el ingreso de los agentes al inmueble, que quedó con daños visibles.

“Seguimos trabajando de manera conjunta para debilitar las estructuras criminales y avanzar en la construcción de la paz en la región”, indicó el Gabinete de Seguridad en su publicación.