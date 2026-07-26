Mueren tres personas por explosión de pirotecnia en iglesia de Cocula, Guerrero

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México
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    Mueren tres personas por explosión de pirotecnia en iglesia de Cocula, Guerrero
    El estallido ocurrió poco antes de las 21:00 horas del sábado en la explanada de la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Cuartoscuro

También se reportaron 12 lesionados durante los festejos patronales de Santiago Apóstol en la comunidad de Real del Limón

COCULA, GRO.- Una explosión de pirotecnia dejó tres personas muertas y al menos 12 lesionadas durante los festejos patronales de Santiago Apóstol en la comunidad de Real del Limón, en Cocula, Guerrero.

El estallido ocurrió poco antes de las 21:00 horas del sábado en la explanada de la iglesia de la Virgen de Guadalupe, donde se realizaba la quema de un “torito”, como parte de las celebraciones.

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“Nos mantenemos en coordinación permanente con las autoridades correspondientes para atender a las personas afectadas y dar seguimiento puntual a este hecho”, informó la gobernadora Evelyn Salgado.

De acuerdo con las primeras versiones, una chispa alcanzó un punto donde se almacenaba material pirotécnico a un costado del templo, lo que provocó una explosión de mayor magnitud.

HERIDOS FUERON LLEVADOS A HOSPITALES

El estallido causó daños severos en la iglesia, que quedó parcialmente destruida, además de alcanzar a personas que estaban en el lugar.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región, mientras que la zona fue acordonada por las autoridades para realizar las labores de emergencia.

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Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, con apoyo de unidades de atención de la región Norte y autoridades municipales, acudió al sitio tras recibir reportes a través del número de emergencias 911.

Salgado dijo que desde los primeros momentos se desplegaron brigadistas y cuerpos de emergencia para atender a las víctimas.

“Instruí a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, así como a los cuerpos de emergencia, para trasladarse de inmediato al lugar, brindar la atención necesaria y dar seguimiento puntual a esta lamentable situación”, afirmó.

UNA CHISPA ALCANZÓ ALMACÉN DE PIROTECNIA

El saldo fue reportado de manera preliminar, por lo que las autoridades mantenían las labores de atención y evaluación en la zona.

De acuerdo con un video subido a redes sociales, la explosión se dio luego que un hombre con un “torito” con fuegos pirotécnicos pasó en repetidas ocasiones por el atrio de la iglesia.

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Al estruendo provocado por la explosión le siguieron gritos y el llanto de algunos niños, así como la voz de personas que buscaban a sus familiares en medio de la confusión.

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