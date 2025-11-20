Detienen al hombre de la túnica negra que asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la aprehensión de Luis “N” por su probable participación en el feminicidio de una joven de 22 años identificada como Amanda Castro Rossab, cuyo cuerpo fue localizado sin vida el 24 de octubre en la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con la institución, la víctima fue encontrada durante la madrugada afuera de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una lesión punzocortante en el cuello. La indagatoria señala que, minutos antes de la agresión, la joven salió a pasear a su mascota y se dirigió a una jardinera en compañía de un hombre que vestía una túnica negra. TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Samuel ‘N’, guionista de TV Azteca y Netflix, por el feminicidio de Daniela

CÁMARAS DE VIGILANCIA CAPTARON EL MOMENTO EN EL QUE LUIS ‘N’ ATACA A AMANDA Y LUEGO HUYE Mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, la Fiscalía identificó al acompañante como el presunto responsable. Las grabaciones muestran a Amanda Castro Rossab caminando por la zona y, posteriormente, reuniéndose con un sujeto con vestimenta oscura. Ambos caminaron unos metros hacia una jardinera, donde permanecieron alrededor de 18 minutos, lapso en el que la joven habría sido atacada. El material videográfico muestra al hombre desplazarse sobre la avenida José Sotero Castañeda y continuar hacia el Eje 3 Sur, hasta llegar a las inmediaciones de la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde fue captado por última vez.

MP EMITE ORDEN DE APRENSIÓN CONTRA LUIS ‘N’; FAMILIARES DE AMANDA LO SEÑALARON COMO CULPABLE Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, que fue otorgada por la autoridad judicial. Familiares de la víctima señalaron a Luis Kevin S.G. como el posible agresor, lo que permitió dar continuidad a la investigación. El martes 18 de noviembre, elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron al imputado en la colonia San Miguel Teotongo, alcaldía Iztapalapa, donde fue detenido.Posteriormente, fue trasladado e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en cumplimiento de la orden judicial. IMPUTARAN A LUIS ‘N’ DE FEMINICIDIO POR TERMINAR CON LA VIDA DE AMANDA CASTRO La FGJCDMX indicó que en la audiencia correspondiente el Ministerio Público imputará a Luis Kevin S.G. el delito de feminicidio y solicitará la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El 23 de octubre, un día antes de su hallazgo, Amanda Castro Rossab fue reportada como desaparecida ante la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. La institución emitió un boletín informativo que posteriormente fue eliminado de redes sociales, sin indicar que la joven había sido localizada sin vida. El 27 de octubre, la FGJCDMX confirmó a medios que la investigación estaba a cargo de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, aunque no difundió un comunicado oficial sobre el caso.