Detienen al hombre de la túnica negra que asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

México
/ 20 noviembre 2025
    Detienen al hombre de la túnica negra que asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc
    La FGJCDMX detuvo a Luis “N” por su presunta participación en el feminicidio de Amanda Castro Rossab, hallada sin vida en la colonia Vista Alegre el 24 de octubre. FOTO: VANGUARDIA

Detienen a Luis “N” por su presunta participación en el feminicidio de una joven de 22 años en el mes de octubre

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la aprehensión de Luis “N” por su probable participación en el feminicidio de una joven de 22 años identificada como Amanda Castro Rossab, cuyo cuerpo fue localizado sin vida el 24 de octubre en la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la institución, la víctima fue encontrada durante la madrugada afuera de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una lesión punzocortante en el cuello.

La indagatoria señala que, minutos antes de la agresión, la joven salió a pasear a su mascota y se dirigió a una jardinera en compañía de un hombre que vestía una túnica negra.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Samuel ‘N’, guionista de TV Azteca y Netflix, por el feminicidio de Daniela

$!La videovigilancia permitió identificar al presunto responsable del feminicidio de Amanda Castro Rossab, cuyo cuerpo fue hallado el 24 de octubre.
La videovigilancia permitió identificar al presunto responsable del feminicidio de Amanda Castro Rossab, cuyo cuerpo fue hallado el 24 de octubre. FOTO: CNB

CÁMARAS DE VIGILANCIA CAPTARON EL MOMENTO EN EL QUE LUIS ‘N’ ATACA A AMANDA Y LUEGO HUYE

Mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, la Fiscalía identificó al acompañante como el presunto responsable. Las grabaciones muestran a Amanda Castro Rossab caminando por la zona y, posteriormente, reuniéndose con un sujeto con vestimenta oscura.

Ambos caminaron unos metros hacia una jardinera, donde permanecieron alrededor de 18 minutos, lapso en el que la joven habría sido atacada.

El material videográfico muestra al hombre desplazarse sobre la avenida José Sotero Castañeda y continuar hacia el Eje 3 Sur, hasta llegar a las inmediaciones de la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde fue captado por última vez.

$!La FGJCDMX indicó que el detenido será presentado ante un juez bajo el principio de presunción de inocencia.
La FGJCDMX indicó que el detenido será presentado ante un juez bajo el principio de presunción de inocencia. FOTO: FISCALÍA CDMX

MP EMITE ORDEN DE APRENSIÓN CONTRA LUIS ‘N’; FAMILIARES DE AMANDA LO SEÑALARON COMO CULPABLE

Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, que fue otorgada por la autoridad judicial.

Familiares de la víctima señalaron a Luis Kevin S.G. como el posible agresor, lo que permitió dar continuidad a la investigación.

El martes 18 de noviembre, elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron al imputado en la colonia San Miguel Teotongo, alcaldía Iztapalapa, donde fue detenido.Posteriormente, fue trasladado e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en cumplimiento de la orden judicial.

IMPUTARAN A LUIS ‘N’ DE FEMINICIDIO POR TERMINAR CON LA VIDA DE AMANDA CASTRO

La FGJCDMX indicó que en la audiencia correspondiente el Ministerio Público imputará a Luis Kevin S.G. el delito de feminicidio y solicitará la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El 23 de octubre, un día antes de su hallazgo, Amanda Castro Rossab fue reportada como desaparecida ante la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. La institución emitió un boletín informativo que posteriormente fue eliminado de redes sociales, sin indicar que la joven había sido localizada sin vida.

El 27 de octubre, la FGJCDMX confirmó a medios que la investigación estaba a cargo de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, aunque no difundió un comunicado oficial sobre el caso.

TE PUEDE INTERESAR: Privan de la vida a madre de familia y su hijo de 8 años en ataque armado, en NL

LUIS ‘N’ ES CONSIDERADO INOCENTE HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO; FISCALÍA CONTINÚA CON LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía señaló que trabaja para esclarecer los hechos y brindar atención a las víctimas indirectas con perspectiva de género y respeto pleno a los derechos humanos.

Reiteró además que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y bajo el principio de presunción de inocencia, Luis “N” será tratado como inocente mientras no exista una sentencia condenatoria por el feminicidio de la joven.

Amanda se convirtió en blanco de violencia el pasado 24 de octubre, presuntamente a manos de Luis ‘N’. Durante una reunión que sostuvieron en la colonia Vista Alegre de la alcaldía Cuauhtémoc, Luis ‘N’ la atacó y la asesinó, para después huir del lugar. Familiares de Amanda lograron identificar al sospechoso.

Temas


Detenciones
Feminicidios
Violencia De Género

Localizaciones


Ciudad de México

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las empresas están teniendo menos bajas de personal en estos últimos meses.

Saltillo: Disminuye rotación de personal en la región
El uso de la inteligencia artificial ha facilitado la realización de este tipo de materiales que dañan la reputación de las personas.

Va Coahuila contra uso de IA para alterar y difundir imágenes íntimas

La solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, continuará en suspenso, esto luego que la jueza Angela Zamorano Herrera aplazó su decisión para el viernes.

Jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

La captura de José Socorro “N”, alias L-12, fue resultado de un operativo conjunto en Culiacán realizado por fuerzas federales y estatales.

Detienen a ‘L-12’ en Culiacán y a 14 presuntos generadores de violencia en Navolato
Protección Civil descartó riesgo a la población.

Encuentran túneles usados para huachicol en la CDMX
De acuerdo al director de Fomento Económico, Enrique Garza, las inversiones serán de la industria automotriz. FOTO:

Hay tres prospectos de inversión para Saltillo en 2026
Conoce cómo cobrar tu Pensión del Bienestar sin tarjeta, qué documentos necesitas, cómo reponerla en caso de pérdida y cuánto tarda el nuevo plástico. Guía actualizada 2025.

Pensión del Bienestar:.. así puedes cobrar sin la Tarjeta del Bienestar
El cantante Gerardo Ortiz, aunque se declaró culpable por presuntos vínculos con el narcotráfico, se llevó una victoria legal en el caso que enfrentaba en Estados Unidos

A Gerardo Ortiz le imponen 3 años de libertad probatoria tras testificar contra de su ex manager