Tras masacre en Loreto, llegan células de inteligencia y más fuerzas federales a BCS

Noticias
/ 21 noviembre 2025
    Tras masacre en Loreto, llegan células de inteligencia y más fuerzas federales a BCS
    Elementos de la Secretaría de Marina arribaron este viernes a las zonas señaladas como focos de operación criminal. /FOTO: ESPECIAL

Confirman la llegada de elementos de Marina y equipos especializados de inteligencia, mientras se ajusta la estrategia de seguridad ante el movimiento de células delictivas

CDMX.- Ante los hechos violentos registrados en el norte de Baja California Sur, el gobierno estatal confirmó el refuerzo militar en la región y la llegada de dos células de inteligencia enviadas por la Federación. La medida responde al repunte de agresiones vinculadas a grupos dedicados al narcotráfico en los municipios de Comondú y Loreto.

El gobernador Víctor Castro Cosío informó que elementos de la Secretaría de Marina arribaron este viernes a las zonas señaladas como focos de operación criminal. Aunque no precisó el número de efectivos desplegados, aseguró que las corporaciones federales ya se encuentran en labores de reconocimiento y coordinación con autoridades locales.

TE PUEDE INTERESAR: Rosa Icela refuerza Plan Michoacán y anuncia visitas casa por casa

Castro Cosío explicó que, además del refuerzo militar, se acordó con el Gobierno federal el envío de una célula de inteligencia especializada que operó con resultados positivos en etapas anteriores, así como otra agrupación que trabajará de forma conjunta con las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad estatales.

El mandatario lamentó el ataque ocurrido esta semana en Loreto, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de 10 años. Calificó el hecho como un “golpe desmesurado y lamentable” y condenó la actuación de los grupos delictivos. También reconoció que aún no hay personas detenidas por estos hechos.

TE PUEDE INTERESAR: Ante paro nacional del 24 de noviembre, gobierno rechaza bloqueos y pide mantener el diálogo

En conferencia, el gobernador reveló que cuentan con reportes que advierten del movimiento de células criminales provenientes del vecino estado de Baja California hacia territorio sudcaliforniano. Por ello, afirmó, fortalecerán la vigilancia en accesos y zonas vulnerables. “Quieren seguir con sus negocios sucios, pero vamos a sellar”, sostuvo.

Castro Cosío agradeció el respaldo de las fuerzas armadas y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien -dijo- se mantiene informada sobre la situación de violencia en la región y respalda las acciones emprendidas.

TE PUEDE INTERESAR: Exdirigente del PRI en el Edomex es detenido por presuntas operaciones con recursos ilícitos

La Mesa de Seguridad y Paz de Baja California Sur trabaja en un ajuste a la estrategia contra el crimen organizado. El mandatario recordó que en meses recientes se habían obtenido “buenos resultados”, entre ellos decomisos importantes de armas y varias detenciones.

Finalmente, aseguró que, con trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, continuarán los operativos para contener el avance de los grupos criminales y reducir los niveles de violencia en la entidad. Con información de El Universal

Temas


Masacres

Localizaciones


Baja California

Organizaciones


Semar

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La detención de sus escoltas abre nuevas líneas de investigación, tanto sobre la seguridad personal del alcalde como sobre posibles fallas institucionales.

Caen seis del equipo de seguridad de Manzo en Michoacán
Los últimas datos económicos marcan un fin a la racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Se contrae 0.3% la economía mexicana
Claudia Sheinbaum afirmó que no existe evidencia de lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado en Vector, Intercam o CIBanco, pese a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Sheinbaum afirma que no hay evidencia de lavado de dinero en Vector, Intercam o CIBanco

Los tabasqueños enloquecieron con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, quien no sólo ostentaba el título de Miss México 2025, también el ser la Flor de Tabasco 2018.

Tabasco ‘enloqueció’ con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
La frase no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita se recuerda en cada celebración del Día de Usar Menos Cosas.

Aprendiendo a vivir ‘con menos’, a favor de un mundo menos consumista
Tramitar la CURP biométrica 2025 es gratuito y voluntario. Consulta los módulos disponibles en México, requisitos y tiempos del proceso.

¿Dónde tramito la CURP biométrica?... Estos son los módulos en todo México
La Carrera Cristo Rey 2025 se correrá este domingo en La Libertad, Saltillo.

Todo sobre la Carrera Cristo Rey 2025 en Saltillo: costo, kit, premios y cómo registrarte
Mensaje. La presidenta aseguró que este triunfo rompe con la idea de que las mujeres ‘calladitas se ven más bonitas’.

‘Es un ejemplo’ Felicita Sheinbaum a Fátima por ganar Miss Universo México