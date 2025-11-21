Tras masacre en Loreto, llegan células de inteligencia y más fuerzas federales a BCS

CDMX.- Ante los hechos violentos registrados en el norte de Baja California Sur, el gobierno estatal confirmó el refuerzo militar en la región y la llegada de dos células de inteligencia enviadas por la Federación. La medida responde al repunte de agresiones vinculadas a grupos dedicados al narcotráfico en los municipios de Comondú y Loreto.

El gobernador Víctor Castro Cosío informó que elementos de la Secretaría de Marina arribaron este viernes a las zonas señaladas como focos de operación criminal. Aunque no precisó el número de efectivos desplegados, aseguró que las corporaciones federales ya se encuentran en labores de reconocimiento y coordinación con autoridades locales.

Castro Cosío explicó que, además del refuerzo militar, se acordó con el Gobierno federal el envío de una célula de inteligencia especializada que operó con resultados positivos en etapas anteriores, así como otra agrupación que trabajará de forma conjunta con las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad estatales.

El mandatario lamentó el ataque ocurrido esta semana en Loreto, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de 10 años. Calificó el hecho como un “golpe desmesurado y lamentable” y condenó la actuación de los grupos delictivos. También reconoció que aún no hay personas detenidas por estos hechos.

En conferencia, el gobernador reveló que cuentan con reportes que advierten del movimiento de células criminales provenientes del vecino estado de Baja California hacia territorio sudcaliforniano. Por ello, afirmó, fortalecerán la vigilancia en accesos y zonas vulnerables. “Quieren seguir con sus negocios sucios, pero vamos a sellar”, sostuvo.

Castro Cosío agradeció el respaldo de las fuerzas armadas y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien -dijo- se mantiene informada sobre la situación de violencia en la región y respalda las acciones emprendidas.

La Mesa de Seguridad y Paz de Baja California Sur trabaja en un ajuste a la estrategia contra el crimen organizado. El mandatario recordó que en meses recientes se habían obtenido “buenos resultados”, entre ellos decomisos importantes de armas y varias detenciones.

Finalmente, aseguró que, con trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, continuarán los operativos para contener el avance de los grupos criminales y reducir los niveles de violencia en la entidad. Con información de El Universal