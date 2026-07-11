Detienen en Argentina a mexicano buscado por Estados Unidos por narcotráfico

CDMX.- Autoridades federales de Argentina, en coordinación con Interpol, detuvieron al mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, quien era requerido en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico. A través de un comunicado, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina detalló ayer que, tras detectar su ingreso al país, dio aviso a Interpol para concretar su captura.

“La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) coordinó el operativo que culminó con la detención del ciudadano mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional de los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico”, informó.

FUE DETENIDO EN PUERTO MADERO En una publicación en redes sociales, la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que Interpol emitió ayer mismo una ficha roja para su captura con fines de extradición. “Gracias a una investigación de la SIDE, en un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones y el DFI de la Policía Federal Argentina, lo fuimos a buscar y lo detuvimos en la Ciudad de Buenos Aires”, indicó.

Aguirre, detenido en un hotel de Puerto Madero, era requerido por la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois por delitos de posesión, distribución y comercialización de más de 10 kilogramos de cocaína en un caso de 2016, indicó la dependencia en su comunicado. “Tras recuperar la libertad bajo fianza, incumplió las condiciones impuestas por el tribunal y permanecía prófugo”, señaló la SIDE. Aguirre, añadió, quedó a disposición de la justicia argentina mientras se completa el proceso de extradición hacia Estados Unidos.