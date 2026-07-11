Impulsa Senado reforma para fortalecer más de 2,462 municipios

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Impulsa Senado reforma para fortalecer más de 2,462 municipios
    Se analizarán mecanismos que permitan a los municipios acceder a nuevas herramientas de financiamiento, capacitación y colaboración. Graciela López Herrera

Busca reforzar la seguridad, infraestructura y el desarrollo de los gobiernos locales ante el abandono histórico que han sufrido

CDMX.- El Senado de la República impulsa una reforma para fortalecer a los más de 2462 municipios del país en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo de los gobiernos locales ante el abandono histórico que han sufrido.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, Mario Vázquez, anunció que encabezará este martes 14 de julio el conversatorio “El Papel Estratégico de la Cooperación Multiactoral como Herramienta para Alcanzar el Desarrollo Sostenible de México”, un espacio de diálogo dirigido a presidentas y presidentes municipales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/defiende-infonavit-el-modelo-de-vivienda-de-sheinbaum-FB22101316

El encuentro reunirá a representantes del Poder Legislativo, organismos internacionales, agencias de cooperación, sociedad civil, academia y autoridades municipales, con el objetivo de analizar mecanismos que permitan a los municipios acceder a nuevas herramientas de financiamiento, capacitación y colaboración para impulsar proyectos de desarrollo sostenible.

CAPACIDADES PARA RESPONDER A DESAFÍOS

Mario Vázquez destacó que los municipios son el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y, por ello, requieren mayores capacidades para responder a los desafíos actuales. En ese sentido, señaló que la cooperación internacional representa una alternativa estratégica para fortalecer su gestión, atraer inversiones y generar proyectos que mejoren la calidad de vida de la población.

Durante el conversatorio se abordarán experiencias y oportunidades de colaboración con organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como representantes de la Embajada de Chile, el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos y la Red Transformando Nuestro Mundo HOY.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-pemex-fracking-en-la-huasteca-potosina-FJ22095231

Asimismo, subrayó que desde la Comisión de Desarrollo Municipal se continuará impulsando espacios de diálogo que fortalezcan la autonomía y las capacidades institucionales de los ayuntamientos, promoviendo un modelo de desarrollo basado en la cooperación, la innovación y la participación de todos los sectores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desarrollo
Senadores

Organizaciones


Senado De la República
Cepal

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Distracciones

Distracciones
true

¿Todos nos volvimos FIFAS?
Señalaron que autoridades electorales podrían sancionar al gobierno estatal por la presencia de trabajadores del estado en eventos mundialistas.

Cuestionan cuánto costó la ‘party’ de Samuel García por Mundial en Nuevo León
Al sudafricano, playera número 23, se le vió feliz y celebrando con sus compañeros después de vencer 1-0 a Corea del Sur en el Mundial, duelo que se disputó en Monterrey.

Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que enfrentó a México en el Mundial 2026
SEP cuenta con un primer borrador del Calendario Escolar 2026-2027 para escuelas de educación básica, tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Propuesta SEP del Calendario Escolar 2026-2027: ¿Cuándo es el regreso a clases y qué puentes habrá?
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleva la conectividad a zonas marginadas y rurales de México con el programa Internet para Todos.

¿El internet más barato de México? CFE ofrece paquetes desde $35 y $85 pesos con redes ilimitadas
Un video de 2022 volvió a colocar a Pedro Sola en el centro de la controversia tras mostrarlo proponiendo cortar las cuerdas vocales a los perros.

‘Pues mándales cortar las cuerdas vocales’... reviven video de 2022 donde Pedro Sola pedía silenciar a los perros
Falla. La intensa agenda de conciertos de Ariana Grande habría hecho imposible su incorporación al rodaje de la serie.

Ariana Grande abandona ‘American Horror Story’ antes del estreno de la temporada 13