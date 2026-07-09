Detienen en CDMX a ‘El Perrillas’, jefe de sicarios del Cartel de Tláhuac

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen en CDMX a ‘El Perrillas’, jefe de sicarios del Cartel de Tláhuac
    Con 32 años es señalado de ser el jefe de sicarios y líder de una facción del Cartel de Tláhuac. Cortesía

Carlos Ramón “N” cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud

CDMX.- La Policía capitalina capturó a Carlos Ramón “N”, alias “El Perrillas”, de 32 años, señalado de ser el jefe de sicarios y líder de una facción del Cartel de Tláhuac, y a Roberto Pascal “N”, de 25 años, presunto narcomenudista de dicha célula delictiva.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías en campo dieron cuenta de dos sujetos sobre las calles Adriana y Juan Bretel, en la colonia Miguel Hidalgo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/llama-partido-del-trabajo-al-verde-a-no-fracturar-a-la-4t-AE22043021

Los sospechosos, al ver a los oficiales, comenzaron a correr; sin embargo, fueron interceptados y, luego de una revisión, se les aseguraron 25 dosis de marihuana, un arma de fuego corta con un cargador y cuatro teléfonos celulares.

CUENTA CON DOS INGRESOS A PRISIÓN

Tras un cruce de información, se supo que “El Perrillas” cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud, mientras que Roberto Pascal tiene una presentación ante el agente del Ministerio Público por el mismo delito.

También, se les relaciona con una agresión con disparos de arma de fuego afuera de un salón de eventos sociales en Tláhuac.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dejan-sola-a-lenia-batres-por-defender-cobro-de-isr-a-afores-EE22041984

Ambos detenidos ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cárteles Mexicanos
Detenciones
Violencia

Localizaciones


CDMX
Tláhuac

Organizaciones


SSC

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
En su publicación, Rocha Moya acusó que es víctima de una campaña de calumnias y desprestigio.

Reaparece Rubén Rocha Moya: ‘Estoy en mi casa y no me protegen elementos federales’
Protección por cinco años

Protección por cinco años
true

El que no ‘tranza’ no avanza... a cuartos de final

Conoce quién es Eduardo Feinmann, el periodista argentino que causó polémica por sus declaraciones contra los mexicanos.

¿Quién es Eduardo Feinmann?... el periodista argentino que dijo detestar a los mexicanos ‘con el alma’ y luego pidió perdón (videos)
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el desarrollo Viviendas para el Bienestar en Bosques de Río Medio, Veracruz, fue construido con estudios de riesgo previos.

Sheinbaum responde por deslave en Viviendas para el Bienestar en Veracruz y asegura que hubo estudios de riesgo
Las actas de nacimiento, matrimonio y defunción podrán corregirse completamente por internet gracias al nuevo proceso de digitalización impulsado por el Gobierno de México.

Actas de nacimiento, matrimonio o defunción... este es el paso a paso para corregirlas en Internet sin acudir al Registro Civil
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Jesús López “El servidor”, conocido por predecir los sismos en Venezuela, vinculó a Shakira con un supuesto rito oscuro de la élite mundial

‘Shakira come niños para tener más juventud’... el aterrador mensaje del niño que predijo los terremotos en Venezuela