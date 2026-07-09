Detienen en CDMX a ‘El Perrillas’, jefe de sicarios del Cartel de Tláhuac

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías en campo dieron cuenta de dos sujetos sobre las calles Adriana y Juan Bretel, en la colonia Miguel Hidalgo.

CDMX.- La Policía capitalina capturó a Carlos Ramón “N”, alias “El Perrillas” , de 32 años, señalado de ser el jefe de sicarios y líder de una facción del Cartel de Tláhuac , y a Roberto Pascal “N”, de 25 años, presunto narcomenudista de dicha célula delictiva.

Los sospechosos, al ver a los oficiales, comenzaron a correr; sin embargo, fueron interceptados y, luego de una revisión, se les aseguraron 25 dosis de marihuana, un arma de fuego corta con un cargador y cuatro teléfonos celulares.

CUENTA CON DOS INGRESOS A PRISIÓN

Tras un cruce de información, se supo que “El Perrillas” cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud, mientras que Roberto Pascal tiene una presentación ante el agente del Ministerio Público por el mismo delito.

También, se les relaciona con una agresión con disparos de arma de fuego afuera de un salón de eventos sociales en Tláhuac.