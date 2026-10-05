Se distancia Salomón Jara de hermano indagado en Oaxaca; ‘ya está grandecito’, dice

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    Se distancia Salomón Jara de hermano indagado en Oaxaca; ‘ya está grandecito’, dice
    “Mi hermano se puso voluntariamente a disposición de la Fiscalía General de la República. Además que ya está grandecito”, dijo el mandatario. Presidencia

Noé Jara negó tener vínculos delictivos con la ASAEO, organización señalada por delitos como extorsión, cobro de piso y secuestro

CDMX.- El gobernador de Oaxaca, el morenista Salomón Jara, tomó distancia de políticos y funcionarios de su Gobierno, y hasta de su hermano Noé Jara, que podrían ser indagados por autoridades locales y federales.

Tras ser cuestionado por una posible investigación federal contra su hermano Noé por nexos con la Alianza de Sindicatos y Organizaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), ligada a varios delitos, Jara respondió en conferencia de prensa que su familiar ya “está grandecito”.

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“Mi hermano se puso voluntariamente a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Además que ya está grandecito. Creo que fue un acierto lo que hizo. Hay mucha desinformación y mala fe”, respondió este lunes.

“Así que si hay algo que investigar, lo hará la Federación. Ya se puso en manos de la Fiscalía. Y yo lo dije desde que llegué. Si cualquier familiar mío, un hijo, una hija comete un delito. No lo vamos a encubrir, a nadie”, concluyó.

ASEGURA GOBERNADOR QUE NO PROTEGE NI PROTEGERÁ A NADIE

Jara insistió que su gobierno no protegerá a nadie luego de semanas de cuestionamientos por su relación con otros recién señalados, como el Alcalde de Juchitán recién detenido, Miguel Sánchez, o de Emilio Montero, quien renunció a su cargo en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) luego de señalamientos de mal manejo de nómina y nexos con el Edil detenido.

“Debe quedar muy claro. Que nuestro Gobierno no protege ni protegerá a nadie. Ni familiares, ni presidentes municipales, ni legisladores o integrantes del Gabinete, a nadie”, concluyó.

La semana pasada, un reporte de N+ aseguró que Noé Jara Cruz es investigado por sus presuntos vínculos con ASEO, organización señalada por delitos como extorsión, cobro de piso, secuestro, homicidios, narcomenudeo y despojo de terrenos.

Se aseguró en el reporte que Noé Jara está inmiscuido en la estructura de la organización, la cual tendría presencia en alrededor de 90 municipios de la región de Valles Centrales.

NOÉ JARA NIEGA VÍNCULOS CON LA ASAEO

Noé Jara negó tener vínculos delictivos con la organización y sostuvo que sus encuentros con integrantes de la ASAEO ocurrieron en el contexto de sus actividades públicas y políticas. También calificó los señalamientos como “fuego político” contra él y su hermano, el gobernador Salomón Jara.

“Como quien nada debe, nada teme, dejé mi domicilio, mis números telefónicos y todos los datos necesarios para que puedan localizarme si fuera necesario, la respuesta de la autoridad fue clara y contundente no existe ningún antecedente de averiguación previa o carpeta de investigación en mi contra. He trabajado en política durante 26 años, he hablado y me he tomado fotografías con cientos de personas de distintos sectores políticos y sociales de este Estado”, expresó el pasado 1 de octubre.

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El deslinde del gobernador morenista se da también en medio del debilitamiento del grupo “Primavera Oaxaqueña”, en donde no solo el Alcalde de Juchitán Sánchez, o el ex director del IEEPO Montero son señalados, sino también el senador Antonino Morales, aspirante a la gubernatura, por sus presuntos nexos con gente que ha sido detenida por huachicol y dinero en efectivo sin comprobar su legalidad.

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