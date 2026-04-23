Detienen en Nogales, Sonora, a mujer buscada por INTERPOL por tráfico de fentanilo y armas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 23 abril 2026
    Detienen en Nogales, Sonora, a mujer buscada por INTERPOL por tráfico de fentanilo y armas
    Fiscalía de Sonora detiene a mujer en Nogales con orden de extradición a EU por tráfico de fentanilo, armas y asociación delictuosa Fiscalía de Sonora

Autoridades capturaron en Nogales a mujer con orden de extradición a EU por tráfico de fentanilo; fue trasladada a Santa Martha Acatitla

La Fiscalía del Estado de Sonora informó que el pasado 22 de abril, como resultado de labores de inteligencia de campo y gabinete, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con autoridades federales, logró la captura de Alejandra Estefanía “N”.

La mujer detenida contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos de América por delitos relacionados con el tráfico de fentanilo, armas y asociación delictuosa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dos-miembros-de-los-chapitos-son-capturados-durante-cateos-a-inmuebles-en-mazatlan-OB20124659

De acuerdo con la información oficial, la detención se realizó en la colonia Obrera, en Nogales, Sonora, donde la mujer fue localizada a bordo de un vehículo tipo pick up GMC Sierra, color blanco. Durante el operativo, las autoridades reportaron que la persona detenida se encontraba en posesión de narcótico al momento de su aseguramiento.

Las investigaciones refieren que la detenida es identificada por autoridades estadounidenses como presunta integrante de un grupo delictivo con presencia regional y proyección transfronteriza. Este señalamiento derivó en la activación de mecanismos de cooperación internacional para su localización y captura.

INTERPOL Y AUTORIDADES FEDERALES TRABAJAN EN COORDINACIÓN

Tras su aseguramiento, personal de la AMIC estableció coordinación con INTERPOL-México, instancia adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de dar cumplimiento al mandato judicial vigente en su contra.

Posteriormente, la detenida fue trasladada por elementos de la INTERPOL al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad de México, donde permanecerá en espera del proceso correspondiente para su posible extradición.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-impone-restricciones-de-visa-a-75-personas-vinculadas-al-cartel-de-sinaloa-esto-se-sabe-HH20140304

HERMANO DE MUJER DETENIDA FUE CAPTURADO ANTERIORMENTE COMO OBJETIVO PRIORITARIO

Las autoridades señalaron que la imputada mantiene vínculo directo con su hermano, Yahir Alejandro “N”, quien fue identificado como otro objetivo prioritario y detenido por la AMIC el pasado 8 de enero. Posteriormente, fue extraditado hacia Estados Unidos de América el 20 de enero por delitos de la misma naturaleza.

$!Detienen en Nogales, Sonora, a mujer buscada por INTERPOL por tráfico de fentanilo y armas

Este antecedente, indicaron, forma parte de las líneas de investigación en curso relacionadas con estructuras delictivas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas y armamento, en coordinación con autoridades nacionales e internacionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Fentanilo
Narcotráfico

Localizaciones


Sonora
Nogales

Organizaciones


Interpol

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
La pelea del siglo en Coahuila

La pelea del siglo en Coahuila
true

Las operaciones de la CIA en Chihuahua

Esteban Garza Fishburn, Eunice Daniela Gallegos Gómez y Rodrigo del Ángel Burciaga (estudiantes), Rossana Sofía Martínez, Luis Pablo Garza (coordinador de Proyectos Estratégicos) y Alfonso Ballesteros (coordinador académico de Ingenierías). Sosteniendo una impresionante pieza impresa en 3D, muestran el potencial creativo y técnico que se desarrollará en el nuevo FabLab Carolina.

Saltillo apuesta por la innovación: así es el FabLab Carolina y su impacto en la comunidad
Tras la caída del auto, los restantes dos funcionarios de la CIA, que viajaban en otro auto, intentaron un rescate a pie sin tener éxito.

Agentes de la CIA habrían usado uniformes de la AEI en operativos de Chihuahua
“El INPC es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en el país”, precisó Inegi.

Crece inflación y fue de 4.53% en primera quincena de abril
La propuesta del gobierno federal redefine la jornada laboral en México con un esquema escalonado hacia las 40 horas semanales, introduce control electrónico obligatorio y establece sanciones para quienes incumplan.

¿Sin 2 días de descanso?... Así quedó la reducción escalonada de la jornada laboral a 40 horas en México
Las noticias más importantes del 22 de abril en México, 2026

Las noticias más importantes del 22 de abril en México
Cita. El evento reúne cada año a las mayores figuras del entretenimiento en beneficio del Instituto del Vestido.

¡A la vuelta de la esquina! Lo que hay que saber sobre la Met Gala 2026