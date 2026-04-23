$!Detienen en Nogales, Sonora, a mujer buscada por INTERPOL por tráfico de fentanilo y armas

La Fiscalía del Estado de Sonora informó que el pasado 22 de abril, como resultado de labores de inteligencia de campo y gabinete, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con autoridades federales, logró la captura de Alejandra Estefanía “N”. La mujer detenida contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos de América por delitos relacionados con el tráfico de fentanilo, armas y asociación delictuosa.

De acuerdo con la información oficial, la detención se realizó en la colonia Obrera, en Nogales, Sonora, donde la mujer fue localizada a bordo de un vehículo tipo pick up GMC Sierra, color blanco. Durante el operativo, las autoridades reportaron que la persona detenida se encontraba en posesión de narcótico al momento de su aseguramiento. Las investigaciones refieren que la detenida es identificada por autoridades estadounidenses como presunta integrante de un grupo delictivo con presencia regional y proyección transfronteriza. Este señalamiento derivó en la activación de mecanismos de cooperación internacional para su localización y captura.

INTERPOL Y AUTORIDADES FEDERALES TRABAJAN EN COORDINACIÓN Tras su aseguramiento, personal de la AMIC estableció coordinación con INTERPOL-México, instancia adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de dar cumplimiento al mandato judicial vigente en su contra. Posteriormente, la detenida fue trasladada por elementos de la INTERPOL al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad de México, donde permanecerá en espera del proceso correspondiente para su posible extradición.

HERMANO DE MUJER DETENIDA FUE CAPTURADO ANTERIORMENTE COMO OBJETIVO PRIORITARIO Las autoridades señalaron que la imputada mantiene vínculo directo con su hermano, Yahir Alejandro “N”, quien fue identificado como otro objetivo prioritario y detenido por la AMIC el pasado 8 de enero. Posteriormente, fue extraditado hacia Estados Unidos de América el 20 de enero por delitos de la misma naturaleza.

Este antecedente, indicaron, forma parte de las líneas de investigación en curso relacionadas con estructuras delictivas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas y armamento, en coordinación con autoridades nacionales e internacionales.

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