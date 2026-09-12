Detienen en Sinaloa a 11 de ‘Los Chapitos’ ligados al ‘Casco’, acusado del secuestro y muerte de los diez mineros

SINALOA.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó la detención de once presuntos integrantes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, relacionados con la célula delictiva de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, identificado como presunto jefe regional de “Los Chapitos”, quien es acusado del secuestro y la muerte de diez mineros que trabajaban para la empresa canadiense Canam/Vizsla Silver Corp., crimen registrado en enero de 2026 en La Concordia, al sur de Sinaloa. Los once sujetos fueron detenidos por personal del Ejército y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento en el municipio de Escuinapa.

Se les detuvo en flagrancia en el poblado de La Isla del Bosque, Escuinapa, en posesión de 12 armas largas, cargadores, chalecos y municiones de diversos calibres; así como equipo táctico, informó la Defensa en un comunicado.

DETENIDOS Y ARMAMENTO FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA FGR Tras su detención, el personal militar y de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa puso a los detenidos y lo asegurado a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, para continuar con las actuaciones ministeriales. A la par se informó de hechos violentos ocurridos este fin de semana en la ciudad de Mazatlán, en donde se registró el asesinato de una persona con discapacidad física, esto pese a los despliegues de elementos navales y del ejército en diversas zonas, sobre todo las turísticas.

Además, una mujer fue privada de su libertad por hombres armados y dos viviendas fueron atacadas a balazos; la primera ubicada en la calle Antonio Pérez, colonia Felipe Ángeles de Mazatlán, mientras que el segundo ataque ocurrió en la colonia Flores Magón del puerto, en donde varias personas armadas descendieron de un vehículo y dispararon contra la fachada.