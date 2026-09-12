Detienen en Sinaloa a 11 de ‘Los Chapitos’ ligados al ‘Casco’, acusado del secuestro y muerte de los diez mineros

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen en Sinaloa a 11 de ‘Los Chapitos’ ligados al ‘Casco’, acusado del secuestro y muerte de los diez mineros
    “Casco” es acusado del secuestro y muerte de diez mineros que trabajaban para la empresa canadiense Canam/Vizsla Silver Corp. Cortesía

Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, es identificado como presunto jefe regional de “Los Chapitos”

SINALOA.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó la detención de once presuntos integrantes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, relacionados con la célula delictiva de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, identificado como presunto jefe regional de “Los Chapitos”, quien es acusado del secuestro y la muerte de diez mineros que trabajaban para la empresa canadiense Canam/Vizsla Silver Corp., crimen registrado en enero de 2026 en La Concordia, al sur de Sinaloa.

Los once sujetos fueron detenidos por personal del Ejército y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento en el municipio de Escuinapa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-manda-mensaje-a-mexico-sobre-el-t-mec-descarta-ruptura-comercial-y-destaca-excelente-relacion-JA23451923

Se les detuvo en flagrancia en el poblado de La Isla del Bosque, Escuinapa, en posesión de 12 armas largas, cargadores, chalecos y municiones de diversos calibres; así como equipo táctico, informó la Defensa en un comunicado.

DETENIDOS Y ARMAMENTO FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA FGR

Tras su detención, el personal militar y de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa puso a los detenidos y lo asegurado a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, para continuar con las actuaciones ministeriales.

A la par se informó de hechos violentos ocurridos este fin de semana en la ciudad de Mazatlán, en donde se registró el asesinato de una persona con discapacidad física, esto pese a los despliegues de elementos navales y del ejército en diversas zonas, sobre todo las turísticas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tras-derrame-en-golfo-de-mexico-pemex-concluye-limpieza-PB23449457

Además, una mujer fue privada de su libertad por hombres armados y dos viviendas fueron atacadas a balazos; la primera ubicada en la calle Antonio Pérez, colonia Felipe Ángeles de Mazatlán, mientras que el segundo ataque ocurrió en la colonia Flores Magón del puerto, en donde varias personas armadas descendieron de un vehículo y dispararon contra la fachada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cárteles Mexicanos
Detenciones
Narcotráfico

Localizaciones


Culiacán
Mazatlán
Sinaloa

Organizaciones


FGR
Sedena
SSP

Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

Selección de los editores
La nostalgia del pasado, así como por los peinados esponjados de la década de 1980 se consolida en un trend viral con ayuda de la IA.

¡Súbete al trend viral ochentero! Paso a paso para crear tu foto de un look de los 80 con IA
El coahuilense Sebastián García enfrentará al colombiano Pablo Gómez Zuluaga en cuartos de final de arco compuesto, ante el respaldo de su afición.

Saltillo va por el oro: horarios y mexicanos en las Finales de tiro con arco
En esta imagen se muestra cómo el Proyecto de Evaluación de Amenazas de Asteroides utiliza la potencia de la supercomputación para evaluar los daños y el riesgo de un hipotético impacto de asteroide.

La inteligencia artificial podría acabar con la humanidad. ¿Cómo debemos tomarlo?
La selección mexicana estará presente en las cuatro categorías de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026.

Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final
Comparar costos de insumos en cadenas de autoservicio y tiendas de barrio permite optimizar el presupuesto de la cena patria.

Menú patrio en Saltillo: el mapa de precios para dar el ‘Grito’ con sabor
Púlpito, confesionario y silencio: la orden de 1811 para combatir la insurgencia en Saltillo

Púlpito, confesionario y silencio: la orden de 1811 para combatir la insurgencia en Saltillo
Maya Karunna nominó a Manelyk y Julio Camejo envió a La Coreañera a la placa; Kevyn Bicolor y Rafael Mercadante también están en riesgo.

La Granja VIP 2: Manelyk, Kevyn, Rafael Mercadante y La Coreañera se convierten en los primeros nominados
true

Luis Fernando Salazar: la amenaza morenista