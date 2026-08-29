Drones relacionados con cárteles fueron derribados del lado de Estados Unidos: Defensa

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    Drones relacionados con cárteles fueron derribados del lado de Estados Unidos: Defensa
    La Defensa afirmó que dichas operaciones las realizan cada fuerza dentro de su territorio para evitar el tráfico de armas y drogas. Cuartoscuro

Estas acciones ocurren en el marco de la relación bilateral entre México-EU, informó el titular de la Secretaría

CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aclaró que los tres drones relacionados con cárteles de la droga mexicanos fueron derribados del lado de territorio estadounidense, de acuerdo con información proporcionada por la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte de Estados Unidos, encargada de realizar las operaciones.

Por medio de un breve comunicado, la dependencia, a cargo del secretario Ricardo Trevilla Trejo, detalló que dichas acciones ocurren en el marco de la relación bilateral entre México-Estados Unidos y forman parte de las llamadas operaciones concurrentes o espejo, las cuales consisten en reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera sur de EU.

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La Defensa afirmó que dichas operaciones las realizan cada fuerza dentro de su territorio para evitar el tráfico de armas y drogas con la participan las Fuerzas Armadas de ambos países en conjunto con agencias encargadas del cumplimiento de la ley.

DRONES ERAN UTILIZADOS POR TRAFICANTES DE INDOCUMENTADOS

Agregó que a través de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar con sede en Reynosa, Tamaulipas, se informó que los drones fueron detectados e inhabilitados en territorio norteamericano la noche del 25 y 26 de agosto de 2026, los cuales eran, afirmó, “utilizados por traficantes de indocumentados para la vigilancia de autoridades”.

El Comando Norte dio a conocer ayer que el Ejército de los Estados Unidos usó un láser en el Valle del Río Grande, Texas, para derribar tres drones en una inédita operación contra esta práctica cada vez más recurrente de los grupos criminales en la frontera entre México y Estados Unidos.

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De acuerdo con Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, los cárteles mexicanos incrementaron el empleo de drones para el tráfico de personas y de drogas hacía los Estados Unidos.

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