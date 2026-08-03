Detienen en Tlaxcala a David Daniel ‘N’, líder de célula criminal dedicada a la distribución de droga, robo, secuestro y tráfico de armas

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México
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    Detienen en Tlaxcala a David Daniel ‘N’, líder de célula criminal dedicada a la distribución de droga, robo, secuestro y tráfico de armas
    La Semar informó que David Daniel “N” encabezaría una organización dedicada presuntamente a la venta y distribución de droga. Cortesía

Es señalado como líder de una organización delictiva que opera en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Oaxaca

CDMX.- Autoridades federales detuvieron en Tlaxcala a David Daniel “N”, señalado como presunto líder de una célula criminal con operaciones en ese estado, Puebla, Hidalgo y Oaxaca.

En un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) informó que, de acuerdo con las investigaciones, David Daniel “N” encabezaría una organización dedicada presuntamente a la venta y distribución de droga, secuestro, tráfico de armas, robo al transporte de carga y robo de vehículos.

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En el operativo también fueron detenidos dos cómplices identificados como José Alberto “N” y Pilar “N”.

CATEAN 5 INMUEBLES

La dependencia precisó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y la Guardia Nacional, fueron ejecutadas cinco órdenes de cateo en inmuebles ubicados en el municipio de Huamantla.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron cuatro cargadores, cartuchos útiles y diversas dosis de sustancias con características similares a metanfetamina, cocaína, base de cocaína y mariguana.

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Además, decomisaron dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo; dos placas metálicas con insignias de corporaciones de seguridad; cuatro básculas grameras; tres memorias USB; 19 teléfonos celulares; una computadora portátil; dinero en efectivo y diversa documentación.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, que integrará las carpetas de investigación y determinará la situación jurídica de los implicados.

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