Detienen en Tlaxcala a David Daniel ‘N’, líder de célula criminal dedicada a la distribución de droga, robo, secuestro y tráfico de armas

CDMX.- Autoridades federales detuvieron en Tlaxcala a David Daniel “N”, señalado como presunto líder de una célula criminal con operaciones en ese estado, Puebla, Hidalgo y Oaxaca. En un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) informó que, de acuerdo con las investigaciones, David Daniel “N” encabezaría una organización dedicada presuntamente a la venta y distribución de droga, secuestro, tráfico de armas, robo al transporte de carga y robo de vehículos.

En el operativo también fueron detenidos dos cómplices identificados como José Alberto “N” y Pilar “N”.

CATEAN 5 INMUEBLES La dependencia precisó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y la Guardia Nacional, fueron ejecutadas cinco órdenes de cateo en inmuebles ubicados en el municipio de Huamantla. Durante los cateos, las autoridades aseguraron cuatro cargadores, cartuchos útiles y diversas dosis de sustancias con características similares a metanfetamina, cocaína, base de cocaína y mariguana.

Además, decomisaron dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo; dos placas metálicas con insignias de corporaciones de seguridad; cuatro básculas grameras; tres memorias USB; 19 teléfonos celulares; una computadora portátil; dinero en efectivo y diversa documentación. Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, que integrará las carpetas de investigación y determinará la situación jurídica de los implicados.

Temas

Cateos Delincuencia Detenciones

Localizaciones

Hidalgo Oaxaca Puebla

Organizaciones

FGR Semar Sspc

