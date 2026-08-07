Detienen en Zapopan a hombre buscado por Estados Unidos; estuvo prófugo por nueve años

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México
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    Detienen en Zapopan a hombre buscado por Estados Unidos; estuvo prófugo por nueve años
    Lo localizaron en la Calle Ontario, cerca de Avenida del Sendero, en la Colonia El Campestre. Cortesía

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y explosivos ofrecía una recompensa por Michel A. Tapia

GUADALAJARA, JAL.- Un hombre que era buscado en Estados Unidos por delitos relacionados con armas de fuego, fue encontrado en la Colonia El Campestre, en Zapopan y será extraditado.

Michel A. Tapia, ciudadano estadounidense también conocido como “Lurch”, fue detenido y sentenciado por posesión y tráfico de armas federales y cartuchos, en Illinois, pero logró una fianza y salió en 2017.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/seis-lesionados-deja-choque-entre-camion-urbano-y-unidad-recolectora-de-basura-en-nuevo-leon-AP22697070

Sin embargo, desde entonces no se volvió a presentar ante el juez y se fue de su domicilio.

Recientemente, la Policía de Jalisco tuvo datos sobre su búsqueda por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

PEDÍAN RECOMPENSA POR SU CAPTURA

Había una recompensa por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y explosivos (ATF) de Estados Unidos.

Los policías de Jalisco hicieron un cerco por las zonas que normalmente rondaba el hombre de 35 años, y lo localizaron en la Calle Ontario, cerca de Avenida del Sendero, en la Colonia El Campestre.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-sheinbaum-buscar-censura-con-el-derecho-de-audiencias-AP22697052

Traía consigo mariguana. Tras ser detenido, será extraditado hacia las autoridades que lo requieren.

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