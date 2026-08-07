Aplaude Estados Unidos lucha antinarco emprendida por Sheinbaum, pero exige más

WASHINGTON DC, EU.- El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció el compromiso público de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para luchar en contra del tráfico de drogas incluyendo el traslado de 92 presuntos líderes del narcotráfico a custodia estadounidense pero insistió que debe hacerse más. “Reconocemos plenamente que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha comprometido a combatir las drogas ilícitas, la producción ilícita de fentanilo y a incrementar los decomisos. Bajo su liderazgo, México ha apoyado traslados históricos (a EU) y detenciones de delincuentes y narcoterroristas”, dijo el Subsecretario de Estado Adjunto para Narcóticos Michael Gonzáles durante una llamada con medios para insistir en su oferta de recompensa por información que lleve a la captura de la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pero Gonzáles urgió a México a tomar un enfoque integral incluyendo contra la corrupción. “Sin embargo, es necesario hacer más para afrontar las amenazas comunes que enfrentamos. Persisten desafíos estructurales, y el flujo continuo de drogas letales a través de nuestra frontera exige un enfoque integral para contrarrestar la influencia de las organizaciones criminales en algunas zonas de México e instancias de corrupción en ciertas instituciones”, dijo. “Nuestro objetivo sigue siendo reducir el impacto devastador del fentanilo ilícito y otras drogas en las comunidades estadounidenses, y valoramos la colaboración con las autoridades mexicanas para lograrlo”.

TRUMP ACTUALIZA RECOMPENSAS POR CAPOS Apenas el miércoles, la administración del presidente Donald Trump anunció una actualización de las ofertas de recompensa por los principales líderes del CJNG y que en conjunto suman ya un total de 102 millones de dólares incluyendo 25 millones por Juan Carlos González Valencia alias “El 03” o “El Pelón”

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, “El 03” tomó control como jefe máximo del CJNG luego de la muerte de su padrastro Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” en un enfrentamiento con Fuerzas Armadas de México en febrero y tras la detención del jefe regional del grupo Audías Flores Silva “El Jardinero” en abril.