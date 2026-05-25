Detienen Marina y Policía a 24 jóvenes en Ecatepec por posesión de armamento

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México
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    Detienen Marina y Policía a 24 jóvenes en Ecatepec por posesión de armamento
    Por estos hechos se inició una carpeta de investigación por su probable participación en el delito de portación de arma de uso exclusivo de fuerzas armadas. SEMAR

Los detenidos, de entre 18 y 24 años, fueron presentados ante el Ministerio Público de la FGR

ECATEPEC, EDOMEX.- Elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal capturaron a 24 jóvenes en Ecatepec, quienes al parecer habrían realizado detonaciones cerca de un inmueble en vía Morelos y fueron hallados en posesión de armamento y cartuchos de uso exclusivo de fuerzas armadas, por lo cual fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Luego de recibir un reporte del Centro de Mando sobre detonaciones en vía pública, fuerzas federales y municipales acudieron a la colonia San José Jajalpa, donde hallaron a varios hombres y mujeres a bordo de tres vehículos: un BMW negro polarizado sin placas, un Volkswagen Golf GTI blanco sin placas y un Audi A4 negro, además de una motocicleta marca Yamaha R7 azul.

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Al realizar una inspección preventiva en las unidades hallaron diversas bebidas alcohólicas, así como cuatro armas cortas y largas: un arma de fuego larga calibre 9 milímetros color negro con café, abastecida con 10 cartuchos útiles; arma de fuego larga calibre .223 con mira y lámpara, con 27 cartuchos útiles calibre 5.56 marca Águila y FC; arma de fuego corta calibre 9 milímetros negra, con seis cartuchos útiles, y una pistola escuadra calibre .380, con cargador y 14 cartuchos.

LISTA DE DETENIDOS

Por estos hechos fueron detenidos Kevin “N”, Fabricio “N”, Bryan Erasmo “N”, Ángel Gabriel “N”, Chelsi Jetzemany “N”, Camila Alexandra “N”, Zara Malinali “N”, Abraham “N”, Kalid Israel “N”, Leonardo Gael “N”, Sadrak Joseph “N”, Antwan “N”, Edgar David “N”,, Jordan Eliuth “N”, Dereck Yandel “N”, Kevin Oswaldo “N”, Alan Brandon “N”, Diego Armando “N”, Hilary Danae “N”, Abril Betzabel “N”, Mayrin Esmeralda “N”, Ahzli “N”, Shamira Montserrat “N” y un menor de 16 años de edad.

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Los jóvenes de entre 18 y 24 años fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, donde se inició una carpeta de investigación por su probable participación en el delito de portación de arma de uso exclusivo de fuerzas armadas, donde se definirá su situación jurídica.

HALLAN HIELERA CON RESTOS HUMANOS

Una hielera con restos humanos fue encontrada en la Colonia Santa María Tulpetlac, en el municipio de Ecatepec. El contenedor estaba frente a un domicilio sobre Calle Hidalgo Sur casi esquina con Oaxaca.

Vecinos observaron esta mañana la hielera y llamaron a los servicios de emergencia. Minutos después acudieron policías municipales y paramédicos, quienes confirmaron que en el interior había partes humanas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/caen-con-15-armas-y-16-cargadores-ocultos-dentro-de-vehiculo-en-progreso-FI20933611

El lugar permaneció bajo resguardo mientras personal de la Fiscalía inició las indagatorias y realizó los peritajes.

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