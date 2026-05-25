Incendio en subestación de la CFE deja sin luz a Reynosa

REYNOSA, TAMPS.- Un incendio en un transformador de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la colonia Juárez en Reynosa, Tamaulipas, dejó al menos a diez sectores sin energía eléctrica sin que hasta el momento, se reporten personas lesionadas o daños materiales en las colonias aledañas. Vecinos de la colonia Jacinto López donde se encuentra la subestación, alertaron de inmediato sobre una explosión al registrarse el incendio por lo que salieron de sus hogares ante lo aparatoso del incidente.

La CFE dio a conocer por medio de un comunicado que se presentó un incidente en la Zona de Distribución Reynosa, de la División Golfo Norte, que afectó el servicio eléctrico en las zonas atendidas por las subestaciones Juárez, Aztlán y Jarachina, en Tamaulipas. “Personal de CFE se encuentra en el sitio realizando las maniobras necesarias para atender la situación y avanzar en el restablecimiento del servicio”, refirió el comunicado.

NO HUBO LESIONADOS Al lugar, arribaron también elementos de Protección Civil municipal, así como del Ejercito Mexicano quienes esperaban indicaciones de CFE para realizar un recorrido y descartar personas lesionadas. Javier Iván Lam, coordinador de Protección Civil y Bomberos Reynosa, informó que debido a que algunas zonas aún se encuentran energizadas, es que deben esperar para que CFE realice las maniobras correspondientes.

“Estamos trabajando los tres órdenes de gobierno y le pedimos a la ciudadanía que no tiren agua ya que podría representar un mayor peligro. Esperamos que a la brevedad se terminen los trabajos de CFE y puedan darnos un número de colonias afectadas’. Por el momento, elementos de Tránsito y Vialidad, en conjunto con la Policía de Proximidad Municipal, se encuentran brindando apoyo vial y labores preventivas en las inmediaciones de la colonia López Portillo, por lo que se mantiene cerrada la circulación en el cruce de la avenida General Manuel Ávila Camacho y López Portillo, para facilitar las maniobras de los cuerpos de emergencia y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Poco antes de las dos de la tarde de este lunes la CFE informó, mediante otro comunicado, que se ha restablecido el suministro al 100 por ciento de las personas usuarias afectadas.

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