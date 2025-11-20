Dice Samuel García que Claudia Sheinbaum aceptó financiar tramo de carretera interserrana

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo este jueves que la Presidenta Claudia Sheinbaum aceptó financiar el último tramo de la Carretera Interserrana y que las obras deben iniciar en diciembre.

Sin detalles sobre el supuesto financiamiento, que no se incluyó en el Presupuesto federal ya aprobado para el 2026, el emecista afirmó que en las próximas horas se lanzará la licitación.

“Quiero agradecer a la Presidenta que hizo presidencial el proyecto, a Hacienda que lo registró, y sobre todo a Semarnat, que nos dieron el permiso”, expuso en un video desde la Ciudad de México.

“Así que con todo esto palomeado, arrancamos Interserrana”, añadió.

“Todos los interesados en construirla, pendientes del Periódico Oficial del Estado, porque en unas horas se publica la licitación y tenemos que arrancar en diciembre”.

El denominado Tramo 2 de la Interserrana es el más complejo al atravesar la Sierra Madre y requerir al menos tres túneles.

Actualmente el Estado construye los extremos de esta nueva vía, que conectará la Carretera Nacional, a la altura de Montemorelos, con la Carretera federal 57, en Galeana.

Este segmento serrano de 39.9 kilómetros está a cargo de la Red Estatal de Autopistas, pues se contempla como una vía de cuota, al menos para los vehículos de carga.