Tras XV viral en Villahermosa, gobernador dice que no haría una fiesta así y Morena se deslinda del padre

VILLAHERMOSA, TAB.- El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, afirmó que él no haría una fiesta tan costosa como los XV años de Mafer, celebración que se volvió viral por los artistas que acudieron, mientras que Morena y funcionarios estatales se deslindaron del empresario petrolero Juan Carlos Guerrero Rojas, padre de la joven.

En entrevista, el mandatario sostuvo que toda persona es libre de expresarse y hacer lo que considere, y aunque dijo no compartir ese tipo de festejos, afirmó que respeta a quienes deciden realizarlos. “Cada quien es libre de expresarse y de hacer las cosas, aunque no compartamos... yo tampoco lo haría, pero respetamos a todas las personas”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa Salgado Macedonio ‘traición’ de PT y PVEM por votar contra reforma electoral de Sheinbaum

En el mismo tema, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, negó que Guerrero Rojas tenga nexos con la llamada Cuarta Transformación. Afirmó que se trata de un empresario con trayectoria previa y sostuvo que se busca usar el caso para “golpear” al movimiento.

“Este empresario no es empresario de 6 o 8 años para acá, es un empresario que viene de cerca de 20 años de Pemex, que pasó por los gobiernos del PAN y por los gobiernos del PRI”, declaró el funcionario, quien además llamó a los críticos a no intentar atribuirle vínculos políticos.

TE PUEDE INTERESAR: Senado aprueba reforma para reducir ‘pensiones doradas’ a servidores públicos

Por separado, el dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García, sostuvo que el festejo fue un evento privado organizado por particulares sin relación con el gobierno ni con el partido. Aseguró que se ha buscado “endosar” el tema a Morena y reiteró el deslinde del movimiento.

Selván García añadió que las críticas, dijo, se enmarcan en un ambiente de confrontación política, y afirmó que el partido no se distraerá con el tema. “Es como si algún tabasqueño decide irse a Europa con su poder, con sus recursos, pues lo puede hacer... nuestro movimiento no va a distraerse en eso”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Senado recibe iniciativa de Sheinbaum para elevar calidad de exportaciones y derechos laborales

La familia de Mafer difundió una nota aclaratoria sobre la celebración realizada el 7 de marzo en el Centro de Convenciones “Tabasco 2000”, en Villahermosa. El documento, que circuló en redes, fue firmado por el despacho GMK & Associattes México, especializado en manejo de crisis, y no directamente por Guerrero Rojas o por la empresa Petroservicios Integrales de México, de la cual es socio mayoritario.

En el texto se argumenta que existieron circunstancias personales detrás del festejo y se menciona que el padre de la joven atravesó hace aproximadamente tres años una complicación severa de salud. También se señala que Guerrero Rojas es proveedor de Pemex desde hace 16 años y que la empresa mantiene diálogo con la petrolera para ampliar su contrato, que concluye en 2026, así como para la resolución de adeudos de 2023 y 2024; además, se afirma que ni Pemex, ni socios, ni políticos como Adán Augusto López, ni algún actor político apadrinaron el evento.

El documento agrega que el empresario y empresas vinculadas han sido auditadas por autoridades fiscales y órganos internos de control de Pemex sin que se determinen irregularidades, y refiere actividades altruistas atribuidas a Guerrero Rojas, además de incluir datos sobre su trayectoria, información que fue distribuida a algunos medios y replicada posteriormente.