Diputada propone uso de cubrebocas obligatorio ante casos de sarampión en Nuevo León

México
/ 11 febrero 2026
    Diputada propone uso de cubrebocas obligatorio ante casos de sarampión en Nuevo León
    Ante el aumento en los casos de sarampión en Nuevo León, la diputada panista Claudia Caballero propuso este miércoles el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y planteles educativos. CORTESÍA

Expuso que otras entidades como Jalisco y el Estado de México ya han tomado medidas y se puede hacer lo mismo en Nuevo León a manera de prevención

Monterrey, Nuevo León.- Ante el aumento en los casos de sarampión en Nuevo León, la diputada panista Claudia Caballero propuso este miércoles el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y planteles educativos.

La legisladora presentó un escrito en la Secretaría de Salud (SSa) estatal para demandar el uso de cubrebocas como una medida de prevención ante el brote que se registra de la enfermedad.

“Hacer ese llamado a que volvamos al uso de cubrebocas en planteles escolares y en lugares cerrados”, indicó.

Mencionó que urge tomar medidas, ya que el sarampión es muy contagioso. En este sentido, presentó que la enfermedad tiene un rango de hasta 18 personas contagiadas por una que lo padezca.

“Hoy pedimos a la Secretaría de Salud que en manera de contención y en manera de no alarma a la sociedad, pero también en manera de actuar rápido ante este brote inminente que estamos viviendo”, dijo.

Especificó que actualmente, en el país se tienen unos 700 casos de sarampión y en Nuevo León, 17, tan solo contabilizando la atención en hospitales públicos por lo que la cifra podría ser mayor.

Expuso que otras entidades como Jalisco y el Estado de México ya han tomado medidas y se puede hacer lo mismo en Nuevo León a manera de prevención.

“Vemos medidas preventivas no para alarmar a la sociedad ni alarmar a la población, en Jalisco y el Estado de México, del uso de cubrebocas obligatorio en escuelas y en lugares cerrados”, puntualizó.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

