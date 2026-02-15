Dirección General de Materiales Educativos de la SEP con Marx Arriaga recibió 228% más recursos en 2024

Tras sufrir recortes y limitaciones al gasto, la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, a cargo de Marx Arriaga, recibió un aumento presupuestal de 227.7 por ciento en 2024, en pleno año de elecciones presidenciales.

De un presupuesto de 167 millones 79 mil pesos en 2023, al año siguiente Arriaga terminó gastando 380 millones 549 mil pesos. Tal cantidad fue atípica, coincidente con el año electoral y sin que se conozcan los motivos de dicho incremento de gasto.

Con un fuerte y constante contacto con maestros de todo el País, especialmente de la CNTE, Marx recibió más presupuesto cuando ya había terminado la mayoría de los nuevos libros de texto gratuito, que iniciaron en el ciclo escolar 2023-2024.

La reforma a los libros, con la eliminación de las materias por asignaturas, como español, matemáticas e historia, y la creación de nuevos contenidos por temas y actividades en grupo, prácticamente ya había terminado.

En 2025, que marcó el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, el presupuesto de Materiales Educativos se aprobó en 150 millones 385 mil pesos, es decir, volvió al promedio de los años anteriores al año electoral.

Para el presente 2026, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto menor, en 96 millones 466 mil pesos.