Delgado dice que Arriaga rechazó cambios a libros y opciones de salida; indaga quién pidió policías en la SEP

Noticias
/ 14 febrero 2026
    Delgado dice que Arriaga rechazó cambios a libros y opciones de salida; indaga quién pidió policías en la SEP
    Delgado rechazó que se haya tratado de un despido o de un desalojo forzoso. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

El titular de la Secretaría rechazó un ‘desalojo’ y anunció una investigación interna por la presencia de personal de resguardo

CDMX.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, confirmó que el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga Navarro, se negó a dejar el cargo pese a que, afirmó, se le ofrecieron alternativas dentro y fuera del país.

En entrevista al término del evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tlaxcala, el titular de la SEP explicó que, al informarle sobre la actualización de los libros de texto gratuitos, Arriaga manifestó su desacuerdo y rechazó cualquier modificación al contenido.

“Se le planteó la posibilidad de que participara en otra área. Se le planteó, bueno, hace algunos meses, también, yo le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro País en un país latinoamericano, cosa que también rechazó”, dijo Delgado.

El funcionario sostuvo que Arriaga estaba enterado de que sería relevado y que, de acuerdo con su versión, existía un acuerdo para formalizar la salida. “Llegamos a un acuerdo de que si no presentaba él su renuncia el 15 de febrero, él mismo me sugirió que procediéramos legalmente para hacer el cambio”, señaló.

Delgado rechazó que se haya tratado de un despido o de un desalojo forzoso, luego de que personal de resguardo acompañó al funcionario al momento de dejar la oficina. “Nosotros fuimos muy respetuosos. No hay ningún cese, no hay ninguna suspensión, no hay ningún desalojo”, afirmó.

No obstante, admitió que el procedimiento fue mal instrumentado y consideró innecesaria la presencia de policías. “Estamos hablando que estamos entre compañeros y son procedimientos administrativos que él además sabía que iban a ocurrir”, expresó.

El secretario adelantó que pedirá al Órgano Interno de Control investigar quién solicitó el apoyo del personal de resguardo, al calificarlo como “absolutamente innecesario y excesivo”, y sostuvo que el caso deberá tener consecuencias.

