Director del INE operó para empresas investigadas por la UIF

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 febrero 2026
    Director del INE operó para empresas investigadas por la UIF
    Aunque nunca comprobaron la licitud del dinero; las empresas ganaron sus amparos con base en jurisprudencia de la Suprema Corte. VANGUARDIA

Mientras los Corporativos proveedores de materiales electorales eran acusados por lavado de dinero y litigaban contra la UIF por el caso; García González trabajaba para ellas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó en 2023, por sospechas de lavado de dinero, a dos proveedoras de materiales electorales representadas por el actual director de Administración del INE, Jesús Octavio García González.

TE PUEDE INTERESAR: Kenia López pide al INE definir si su director de Administración tiene conflicto de interés

Mientras Corporativo Zeg y Cajas Graf (que durante años han controlado la proveeduría de materiales para los comicios) litigaban contra la UIF, García González trabajaba para ellas.

Zeg, Graf y sus dueños nunca comprobaron la licitud del dinero; sin embargo, ganaron sus amparos con base en jurisprudencia de la Suprema Corte, la cual establecía que los bloqueos de cuentas solo eran válidos si se realizaban a petición de alguna autoridad internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
LAVADO DE DINERO
Investigaciones

Localizaciones


México

Organizaciones


INE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Adán Augusto: Dos frentes

Adán Augusto: Dos frentes
true

¿Para eso le alcanzó a la Presidenta?
A la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas le quitaron más de 200 millones, pues al inicio del año le autorizaron un presupuesto de mil 102 millones, pero al término, le destinaron 888.2 millones de pesos, equivalente a 19.4%.

Gobierno de Sheinbaum recorta presupuesto a búsqueda de personas y protección a menores
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
El Servicio Militar Nacional en México ahora dura solo 13 semanas. El Ejército y el gobierno de Sheinbaum redujeron el tiempo para hacerlo más accesible a jóvenes estudiantes y trabajadores.

Ejército y Sheinbaum cambian las reglas del Servicio Militar Nacional... todo lo que necesitas saber
El mensaje suele aparecer cuando la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) experimenta saturación.

Declaración anual del SAT... ¿Qué hacer si aparece ‘No tiene privilegios para acceder al aplicativo’?
Marcas. Los comerciales del Super Bowl se han convertido en uno de los momentos más esperados del evento deportivo.

Estrellas, millones y creatividad: las celebridades que dominan los comerciales del Super Bowl
Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco celebran sus triunfos ante Panamá y Puerto Rico, resultados clave para México Verde y México Rojo en la Serie del Caribe 2026.

México suma doble triunfo en la Serie del Caribe con victorias de Tomateros y Charros