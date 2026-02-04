Director del INE operó para empresas investigadas por la UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó en 2023, por sospechas de lavado de dinero, a dos proveedoras de materiales electorales representadas por el actual director de Administración del INE, Jesús Octavio García González.

Mientras Corporativo Zeg y Cajas Graf (que durante años han controlado la proveeduría de materiales para los comicios) litigaban contra la UIF, García González trabajaba para ellas.

Zeg, Graf y sus dueños nunca comprobaron la licitud del dinero; sin embargo, ganaron sus amparos con base en jurisprudencia de la Suprema Corte, la cual establecía que los bloqueos de cuentas solo eran válidos si se realizaban a petición de alguna autoridad internacional.