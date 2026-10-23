Disminuye percepción de inseguridad en alcaldías de CDMX; Tlalpan, Miguel Hidalgo y GAM a la cabeza

CDMX.- La percepción de inseguridad en las 16 alcaldías de la Ciudad de México ha disminuido en el comparativo del tercer trimestre de 2026 con el mismo periodo del 2025, conforme con datos de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo con la ENSU, estudio realizado cada tres meses que informa sobre la percepción de la seguridad pública en 91 áreas urbanas del país, la alcaldía que presentó una mayor disminución en la percepción de inseguridad entre sus pobladores fue Tlalpan, con un 13.7 %.

La segunda alcaldía con un mayor descenso fue Miguel Hidalgo con una disminución del 11.1 %, seguida de Gustavo A. Madero con un 11 %, Iztapalapa registró un 7.8 % y Venustiano Carranza 6.7 %. En sexto lugar se encuentra la alcaldía Tláhuac con una baja del 5 %, seguida de Coyoacán e Iztacalco, ambas con un descenso del 4.1 %; y de Álvaro Obregón con 2.4 %.

ALCALDÍAS CON MENOR REDUCCIÓN EN LA PERCEPCIÓN CIUDADANA En décimo lugar está Cuajimalpa con un descenso del 2.2 %, seguida de Cuauhtémoc con el 2 % y Benito Juárez con el 1.8 %. Milpa Alta presentó una disminución del 0.7 %, Xochimilco del 0.5 %, Azcapotzalco del 0.4 % y Magdalena Contreras del 0.2 %. Por otro lado, en el comparativo de la percepción de inseguridad del tercer trimestre de este año y el mismo periodo de 2025, tres alcaldías presentaron un alza.

Cuauhtémoc registró un crecimiento en la percepción de inseguridad del 3.5 %, Milpa Alta sumó un 3.2 % más y Tlalpan un 1 %. El resto de las alcaldías registraron una disminución en la percepción de la inseguridad en el mencionado comparativo.

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