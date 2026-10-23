Desarticulan red dedicada a la fabricación y venta ilegal de armas en Puebla y CDMX

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    Desarticulan red dedicada a la fabricación y venta ilegal de armas en Puebla y CDMX
    En las acciones fueron detenidas cuatro personas y aseguradas más de 30 armas de fuego. Cortesía

En CDMX fueron detenidos tres hombres, entre ellos Javier Zadid “N”, alias “Chayo”, líder de una célula delictiva

CDMX.- Autoridades federales desarticularon una red dedicada a la fabricación y comercialización ilegal de armamento.

La Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), realizaron cateos simultáneos en cinco inmuebles utilizados para almacenar y fabricar armas en Puebla y la Ciudad de México.

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En las acciones fueron detenidas cuatro personas y aseguradas más de 30 armas de fuego.

En Puebla fue capturado Silvio “N”, alias “Gato”, señalado como presunta responsable de fabricar armas artesanales y comercializarlas con grupos delictivos de la Ciudad de México y el Estado de México.

CATEOS DERIVARON DE INVESTIGACIONES

Durante el cateo decomisaron 10 armas cortas, ocho armas largas, cuatro armas de fabricación artesanal, 11 rifles, un torno utilizado para elaborar armamento y cartuchos.

De acuerdo con un comunicado conjunto, las investigaciones incluyeron vigilancia fija en los domicilios identificados, lo que permitió reunir datos de prueba para obtener las órdenes judiciales.

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En la Ciudad de México fueron detenidos tres hombres, entre ellos Javier Zadid “N”, alias “Chayo”, líder de una célula delictiva dedicada a la venta de drogas, extorsión y homicidio.

DETENIDOS QUEDAN A DISPOSICIÓN DEL MP

A este sujeto le aseguraron un arma corta, otra de fabricación artesanal y 30 dosis de droga.

También fue detenido un hombre de 30 años, vinculado con actividades de narcomenudeo y homicidio, a quien le decomisaron un arma corta artesanal y dosis de droga.

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El tercer detenido, de 36 años, tenía en su posesión dosis de droga.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, mientras que los inmuebles intervenidos fueron sellados y quedaron bajo resguardo de las autoridades.

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