Desarticulan red dedicada a la fabricación y venta ilegal de armas en Puebla y CDMX

CDMX.- Autoridades federales desarticularon una red dedicada a la fabricación y comercialización ilegal de armamento. La Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), realizaron cateos simultáneos en cinco inmuebles utilizados para almacenar y fabricar armas en Puebla y la Ciudad de México.

En las acciones fueron detenidas cuatro personas y aseguradas más de 30 armas de fuego. En Puebla fue capturado Silvio “N”, alias “Gato”, señalado como presunta responsable de fabricar armas artesanales y comercializarlas con grupos delictivos de la Ciudad de México y el Estado de México.

CATEOS DERIVARON DE INVESTIGACIONES Durante el cateo decomisaron 10 armas cortas, ocho armas largas, cuatro armas de fabricación artesanal, 11 rifles, un torno utilizado para elaborar armamento y cartuchos. De acuerdo con un comunicado conjunto, las investigaciones incluyeron vigilancia fija en los domicilios identificados, lo que permitió reunir datos de prueba para obtener las órdenes judiciales.

En la Ciudad de México fueron detenidos tres hombres, entre ellos Javier Zadid “N”, alias “Chayo”, líder de una célula delictiva dedicada a la venta de drogas, extorsión y homicidio. DETENIDOS QUEDAN A DISPOSICIÓN DEL MP A este sujeto le aseguraron un arma corta, otra de fabricación artesanal y 30 dosis de droga. También fue detenido un hombre de 30 años, vinculado con actividades de narcomenudeo y homicidio, a quien le decomisaron un arma corta artesanal y dosis de droga.

El tercer detenido, de 36 años, tenía en su posesión dosis de droga. Los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, mientras que los inmuebles intervenidos fueron sellados y quedaron bajo resguardo de las autoridades.