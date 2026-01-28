Dispone BBVA fideicomiso de 4 mmdp para obras del Mundial 2026

México
/ 28 enero 2026
    Dispone BBVA fideicomiso de 4 mmdp para obras del Mundial 2026
    Aunque también el banco HSBC sea parte del contrato, hasta el momento, el Gobierno capitalino no ha abierto su participación en el esquema. Cuartooscuro

Los recursos aportados por BBVA en un fideicomiso contratado por la Ciudad de México, deberán ser pagados en un plazo de 5 años con lo recaudado por el Impuesto de Hospedaje

El Gobierno de la CDMX confirmó que los recursos para financiar las obras públicas con motivo del Mundial de Fútbol provienen del Fondo Mixto de Turismo y que son manejados a través de un esquema privado en fideicomisos con los bancos BBVA y HSBC.

Según documentos en poder de REFORMA, esa operación le permite a la Administración capitalina disponer de hasta 4 mil millones de pesos que deberán ser pagados en un plazo de 5 años con los recursos recaudados por el Impuesto de Hospedaje.

El Paquete Económico 2026 inició que el Fondo Mixto de Turismo sería reorientado a las obras por el Mundial y no solo a promoción turística, y que se nutriría con lo que se prevé obtener por el Impuesto de Hospedaje durante el Mundial.

Los recursos por 4 mil millones de pesos son aportados por BBVA en un fideicomiso contratado por la Ciudad de México y se trasladan, a su vez, a un fideicomiso maestro, como lo dio a conocer en estas páginas la periodista Peniley Ramírez.

El contrato de este fideicomiso maestro es de carácter privado, pues fue firmado entre BBVA y HSBC, lo que permite sostener que los recursos no son deuda pública. Hasta el momento, el Gobierno capitalino no había abierto la participación de HSBC en el esquema.

Ayer, el Secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, confirmó que las divisiones fiduciarias de HSBC y BBVA están involucradas en esta estructura financiera, y rechazaron llamarla deuda pública.

“Este esquema se implementó con el apoyo de las divisiones fiduciarias de BBVA y HSBC, que son instituciones financieras de prestigio, lo que refleja la viabilidad financiera, jurídica y operativa del modelo”, aseguró.

El funcionario defendió el esquema que, dijo, permite el financiamiento de obras en la Capital.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

