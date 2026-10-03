E.U y FDA cierran investigación de Salmonella y Cyclospora sin culpar a México
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Cofepris confirma que no hay pruebas suficientes para responsabilizar a productos agrícolas mexicanos por los brotes epidemiológicos.
Las autoridades de salud de Estados Unidos terminaron las revisiones sobre los brotes de infecciones estomacales sin encontrar pruebas que culpen a las verduras o alimentos de México. Tras hacer análisis en campos y laboratorios, los organismos internacionales cerraron el caso sobre los microorganismos que provocaban malestares digestivos.
La Agencia de Alimentos y Medicamentos de E.U (FDA) dio por concluidas las revisiones sobre las olas de diarrea registradas en su territorio. Durante el proceso, los especialistas revisaron diversos alimentos importados, pero no encontraron ningún producto mexicano que fuera la causa del problema.
El cierre de estas alertas devuelve la tranquilidad a los productores de campo. Con esta decisión, se elimina el peligro de que detengan o prohíban la venta de hortalizas y verduras mexicanas en Estados Unidos.
ESTUDIOS DE LABORATORIOS EN MÉXICO SALIERON LIBRES
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) hizo pruebas de revisión en plantas de empaque y parcelas de cultivo. Los estudios realizados en muestras de agua, tierra y cosechas salieron completamente libres de bacterias o parásitos.
México colaboró de forma transparente con Estados Unidos desde el primer día. Las autoridades mexicanas permitieron visitas de supervisión y compartieron el rastreo de los alimentos para demostrar que sus productos son seguros para el consumo.
SE MANTENDRÁN REVISIONES EN EL CAMPO PARA PROTEGER LOS ALIMENTOS
Las autoridades de salud recordaron que cualquier alerta internacional debe contar con pruebas reales y comprobables antes de señalar a un país. Ambos gobiernos acordaron mantener contacto permanente para reaccionar a tiempo ante cualquier problema futuro.
México continuará con las revisiones de rutina en los cultivos de todo el país. El objetivo es asegurar que las frutas y verduras producidas en territorio nacional mantengan la mejor calidad y limpieza para sus consumidores.