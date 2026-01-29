ECO Live, organizadora de Axe Ceremonia, asume responsabilidad en muerte de Berenice y Miguel

Fue la familia de Giles, quien ha manifestado indignación en tanto la forma de proceder de ambas empresas, ya que, estas buscaron ampararse dos días de que se conociera que habían sido imputadas, lo que sugiere que no existe ningún tipo de disposición a asumir la responsabilidad que tiene en cuanto al caso.

Ahora que se ha dado a conocer que, tanto Ocesa como Seguridad Privada Lobo, empresas que formaron parte de la realización del festival, que se llevó a cabo el 5 de abril de 2025, habían solicitado, cada una por separado, un amparo que las protegiese de ser imputadas por el Ministerio Público por el presunto delito de homicidio.

La empresa encargada de la organización de Axe Ceremonia , ECO Live se pronunció por primera vez tras varios meses, afirmando en un comunicado que asume la responsabilidad que le corresponde, conforme a los hechos y el fallecimiento de los reporteros gráficos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el festival de música dentro del Parque Bicentenario, por lo que asevera que pondrá de su parte para que el proceso se lleve de forma oportuna.

ECO LIVE ASUME RESPONSABILIDAD

Ante esto, ECO Live decidió publicar un comunicado, a través de sus redes sociales, en el que aclara que, en su caso, busca que el caso se esclarezca con prontitud, por lo que expresó que la empresa adquirirá la responsabilidad que tenga que asumir conforme lo dicte la ley.

“Como organizadores del Festival ceremonia, hemos asumido y seguiremos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde por los hechos ocurridos el pasado 5 de abril”.

De acuerdo con la empresa de entretenimiento, a diferencia de lo que se pudiera creer, debido a su hermetismo público sobre el caso, desde el inicio, han mostrado disposición y compromiso con el proceso; justificó que su silencio se ha debido al respeto que le merece tanto el proceso como el duelo de las familias de Berenice y Miguel Ángel.

“Desde el primer momento, hemos mantenido una cooperación constante, abierta y transparente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, proporcionado de forma oportuna toda la información requerida para el desarrollo de la investigación y sosteniendo el diálogo con las familias de las víctimas, decidimos mantener silencio público durante estos meses por respeto a ellas y al proceso de la investigación;

”Hemos manifestado en todo momento nuestra plena disposición para alcanzar un acuerdo que armonice el deseo de las familias con lo establecido por la ley”, ahonda el comunicado.

FAMILIA CUESTIONA MOMENTO

La familia de Berenice Giles cuestionó el momento del mensaje de Eco Live, afirmando que este se produjo el mismo día en que se informó sobre la promoción de amparos por parte de Ocesa y Seguridad Privada Lobo para evitar ser penalmente imputadas.

Argumentaron que existe una estrategia coordinada para deslindar de responsabilidad a las otras empresas involucradas en la producción del festival.

“Resulta significativo que dicho pronunciamiento se haya emitido el 28 de enero de 2026, es decir, exactamente el mismo día en que nuestro equipo legal informó públicamente que Ocesa y Seguridad Privada Lobo promovieron sus amparos con el objetivo de no ser penalmente imputadas“, dice la respuesta emitida por la familia.

Representantes enfatizó que, a pesar de que Eco Live se presenta como único organizador en su comunicado, existen pruebas documentales y materiales que vinculan directamente a Ocesa con el evento Axe Ceremonia 2025. Según el texto, los boletos de ingreso, carteles oficiales y contratos con proveedores acreditan la coorganización.

La familia Giles concluyó su postura al hacer un llamado a los patrocinadores, artistas y autoridades que al honrar la memoria de las víctimas es necesario el reconocimiento pleno de la verdad sobre los responsables de la seguridad en el evento.

“Si en verdad se pretende honrar la memoria de Bere y Miguel, el primer paso debería ser honrar la verdad, y reconocer quién es el verdadero guionista del relato que hoy intentan imponer a la opinión pública”, afirma la familia Giles.