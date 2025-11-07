Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
La SSPC informó que la inhabilitación del laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa causó pérdidas al crimen organizado por más de 400 millones de pesos
Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con diversas instituciones, aseguraron un laboratorio utilizado para la fabricación de drogas sintéticas en Culiacán, Sinaloa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la inhabilitación de dicho sitio representa una afectación económica mayor a los 400 millones de pesos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, diversos equipos y químicos para la fabricación de drogas sintéticas fueron localizados durante trabajos operativos.
Estos se realizaron en las inmediaciones de El Melado, en el marco de la “Operación de Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.
EJÉRCITO DECOMISA PRECURSORES QUÍMICOS Y EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRODUCCIÓN DE METANFETAMINAS
Personal militar realizó el decomiso de equipo y químicos, presuntamente empleados para la fabricación de metanfetaminas. El material incautado incluye:
Equipo de proceso: Un reactor de aproximadamente 250 litros, un condensador, dos destiladoras de metal de 250 litros y una tina de color café de 250 litros.
Sustancias químicas: Nueve sacos (225 kg en total) de sosa cáustica; tres bidones con 125 litros de metilamina; y tres tambos con 600 litros de alcohol etílico.
INHABILITACIÓN DE LABORATORIO CLANDESTINO REPRESENTA PÉRDIDA DE 408 MDP PARA EL CRIMEN ORGANIZADO
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que la inhabilitación de este laboratorio, en el marco de la “Operación Frontera Norte”, causó una afectación económica al crimen organizado de 408 millones de pesos.
La SSPC informó que el operativo se realizó el miércoles 5 de noviembre, donde se aseguraron en total 750 litros y 225 kilos de sustancias para metanfetamina. Sin embargo, los detalles completos del desmantelamiento fueron compartidos por la SSP de Sinaloa hasta el día siguiente, 6 de noviembre.
El equipo y material confiscado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y destruido mediante los protocolos correspondientes.
En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
‘OPERACIÓN FRONTERA NORTE’: DETIENEN A MÁS DE 8 MIL PERSONAS Y DECOMISAN MÁS DE 100 MIL KG DE DROGAS
La “Operación Frontera Norte” se desarrolla en la zona limítrofe con Estados Unidos y tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas y el flujo irregular de migrantes mediante el despliegue de 10 mil elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Desde el 5 de febrero hasta la fecha, la “Operación Frontera Norte” ha resultado en la detención de 8,735 personas. Además, se ha logrado el aseguramiento de un vasto arsenal que incluye 6 mil 723 armas de fuego, más de un millón de cartuchos y 30 mil 928 cargadores, así como 5 mil 451 vehículos y mil 045 inmuebles.
En cuanto a narcóticos, se incautaron 107 mil 265.9 kilogramos de droga, de los cuales 493.92 kilogramos corresponden a fentanilo.
La inhabilitación del laboratorio clandestino ubicado en El Melado, Culiacán (Sinaloa), constituye un fuerte golpe contra el crimen organizado. Esta acción, lograda gracias a la coordinación institucional, provocó pérdidas estimadas en 408 millones de pesos al detener la fabricación de metanfetamina.