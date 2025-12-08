El expresidente Calderón presume invitación de Machado a ceremonia del Nobel de la Paz

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa compartió que fue invitado personalmente por la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

De acuerdo con el exmandatario federal, también recibió una invitación oficial de parte de los organizadores del Premio Nobel.

‘Un enorme honor haber recibido la invitación de los organizadores del Premio Nobel y de María Corina Machado. Desafortunadamente, compromisos de trabajo en China me impedirán asistir’, lamentó Calderón Hinojosa.

El expresidente panista entre 2006 y 2012 publicó el correo que le envió María Corina Machado, quien aseguró que ante esa fecha especial, se sentiría honrada y feliz de contar con la presencia del expresidente de México.

‘Estamos viviendo horas decisivas para la democracia y la libertad en Venezuela. Te pido un favor especial: debido a las consideraciones de seguridad y el gran esfuerzo de los voluntarios, te ruego manejar esta invitación con máxima discreción. Lo que está en riesgo es demasiado importante’, se lee en la supuesta invitación.