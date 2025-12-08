El expresidente Calderón presume invitación de Machado a ceremonia del Nobel de la Paz

México
/ 8 diciembre 2025
    El expresidente Calderón presume invitación de Machado a ceremonia del Nobel de la Paz
    El expresidente Calderón presume invitación de Machado a ceremonia del Nobel de la Paz FOTO: VANGUARDIA

María Corina Machado es considerada la principal oposición del Chavismo en la política actual de Venezuela

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa compartió que fue invitado personalmente por la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

De acuerdo con el exmandatario federal, también recibió una invitación oficial de parte de los organizadores del Premio Nobel.

Un enorme honor haber recibido la invitación de los organizadores del Premio Nobel y de María Corina Machado. Desafortunadamente, compromisos de trabajo en China me impedirán asistir’, lamentó Calderón Hinojosa.

El expresidente panista entre 2006 y 2012 publicó el correo que le envió María Corina Machado, quien aseguró que ante esa fecha especial, se sentiría honrada y feliz de contar con la presencia del expresidente de México.

Estamos viviendo horas decisivas para la democracia y la libertad en Venezuela. Te pido un favor especial: debido a las consideraciones de seguridad y el gran esfuerzo de los voluntarios, te ruego manejar esta invitación con máxima discreción. Lo que está en riesgo es demasiado importante’, se lee en la supuesta invitación.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma el Instituto Nobel noruego que María Corina Machado sí asistirá a ceremonia de entrega de los premios

Tu amistad y tu confianza a lo largo de este camino por la libertad son invaluables para mí, ¡gracias!’, continúa María Corina.

Temas


Paz
política
Premios Nobel

Localizaciones


Noruega
Venezuela
México

Personajes


Felipe Calderón

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Señala que lo que prevé la ley es el mecanismo de concesión, no de apropiación privada del recurso.

‘Lean la Constitución’: Sheinbaum enfrenta al PAN por la Ley de Aguas
Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Legisladores detallaron que la acusación se basa en información relacionada con el tránsito de ferrotanques con presunto combustible de procedencia ilegal.

Van por Cabeza de Vaca: lo señalan por huachicol fiscal y exigen traerlo de EU
Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, y presidente de la Comisión de Equidad de Género, especializado en temas de los derechos de la Comunidad LGBTTTIQ+, fue encontrado sin vida en un departamento de la Ciudad de México.

Trabajadora halla sin vida en CDMX a regidor de Reynosa; asistiría a festejo de la 4T

Donald Trump da un discurso al entregar a Sylvester Stallone, George Strait, KISS, Gloria Gaynor y Michael Crawford sus medallas del Kennedy Center Honors en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington.

Muchos de ustedes son personas miserables, sí ataca Trump la audiencia en los premios Kennedy
Fue el año pasado que el medio denunció persecución judicial a periodistas críticos, campañas gubernamentales de desinformación, estigmatización de voces disidentes. FOTO:

La SIP exige al Gobierno de Perú investigar el asesinato de periodista

Empresarios de la agricultura, industria manufacturera y servicios (transporte, comercio) se declararon ante la administración Trump para que EUA siga en el T-MEC.

Más de 500 agrupaciones empresariales de EUA piden a Trump mantener T-MEC
Donald Trump no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar una red de narcotráfico por lo que ha desplegado una presencia militar en el mar Caribe. FOTO:

EU analiza plan de María Corina Machado para la salida de Maduro; asegura que cuenta con gran preparación