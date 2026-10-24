“El INE no es de ningún partido”, Alianza Electoral advierte crisis por el caso de Guadalupe Taddei

Un grupo independiente de observadores electorales advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene dueño. En un mensaje público, la organización explicó que las acciones y decisiones de la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, son responsabilidad de ella y no representan el trabajo ni la historia de la institución.

Cualquier persona acusada de hacer algo malo debe dar la cara ante la ley. El grupo pidió que se investiguen a fondo las acusaciones sobre posibles pagos irregulares o favoritismos en la entrega de contratos dentro del instituto. Además, insistieron en que nadie debe usar al organismo como un escudo para protegerse de las autoridades.

La Cámara de Diputados es la única que puede decidir si la presidenta del INE deja su cargo. Los observadores aclararon que los partidos políticos no tienen el poder de quitar a la funcionaria por su propia cuenta. Por eso, pidieron a los políticos respetar las leyes y no inventar reglas para solucionar el conflicto.

LOS PARTIDOS DEBEN MANTENER EL ORDEN

Los partidos políticos no deben causar un problema mayor que afecte las próximas votaciones. La organización remarcó que generar peleas o descontrol dentro del instituto pone en riesgo que las elecciones sean claras y seguras. También señalaron que se debe cuidar y respetar al personal que trabaja organizando las votaciones para garantizar un proceso justo.