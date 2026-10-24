“El INE no es de ningún partido”, Alianza Electoral advierte crisis por el caso de Guadalupe Taddei

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    “El INE no es de ningún partido”, Alianza Electoral advierte crisis por el caso de Guadalupe Taddei
    CIUDAD DE MÉXICO, 22OCTUBRE2026.- Carlos Gutiérrez Mancilla, consejero del Poder Legislativo del PRI, el diputado Emilio Suárez (PRI), y Marco Antonio Baños, representante del partido Somos MX, durante la sesión ordinaria del instituto en la que representantes de los partidos PRI y SOMOS MX pidieron su renuncia tras darse a conocer la polémica por contratos y nexos con uno de los proveedores.
    FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM     Galo Cañas Rodríguez

Observadores piden separar la imagen institucional de los señalamientos contra la presidenta del INE y exigen deslindar responsabilidades.

Un grupo independiente de observadores electorales advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene dueño. En un mensaje público, la organización explicó que las acciones y decisiones de la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, son responsabilidad de ella y no representan el trabajo ni la historia de la institución.

Guadalupe Taddei responde a investigación de la ASF por corrupción en el INE

Cualquier persona acusada de hacer algo malo debe dar la cara ante la ley. El grupo pidió que se investiguen a fondo las acusaciones sobre posibles pagos irregulares o favoritismos en la entrega de contratos dentro del instituto. Además, insistieron en que nadie debe usar al organismo como un escudo para protegerse de las autoridades.

La Cámara de Diputados es la única que puede decidir si la presidenta del INE deja su cargo. Los observadores aclararon que los partidos políticos no tienen el poder de quitar a la funcionaria por su propia cuenta. Por eso, pidieron a los políticos respetar las leyes y no inventar reglas para solucionar el conflicto.

LOS PARTIDOS DEBEN MANTENER EL ORDEN

Los partidos políticos no deben causar un problema mayor que afecte las próximas votaciones. La organización remarcó que generar peleas o descontrol dentro del instituto pone en riesgo que las elecciones sean claras y seguras. También señalaron que se debe cuidar y respetar al personal que trabaja organizando las votaciones para garantizar un proceso justo.

Asesinan a empleado del C4i en Mazatlán afuera de su casa; Gobernadora lamenta el crimen

NO PIENSA DEJAR SU CARGO

Guadalupe Taddei ya dejó claro que no va a renunciar a su puesto. La presidenta del instituto aseguró que no se dejará presionar por los reclamos y pidió que se revisen públicamente todos los contratos señalados. Mientras tanto, integrantes de la oposición exigen que se le investigue a fondo, lo que mantiene viva la discusión sobre si el arbitro de las elecciones está siendo neutral o no.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Política
Gobierno

Personajes


Guadalupe Taddei Zavala

Organizaciones


INE
Cámara de Diputados

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Vía intrapenosa

Vía intrapenosa
Soldados estadounidenses esperaban la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del “zar fronterizo” de la Casa Blanca, Tom Homan, el año pasado en Sunland Park, Nuevo México.

Estados Unidos presiona a México en busca de un logro que ostentar antes de las elecciones intermedias
true

Trump sigue en busca de su gran momento en la historia. Esto es lo que no entiende
El IMSS tiene prevista la entrega de un monto para reconocer a médicos, personal de enfermería, entre otros trabajadores.

Advierten posible inconstitucionalidad por restricciones a modalidad 40
Valeria Moy, directora del IMCO, dictó una conferencia ayer en la última jornada de la Convención Nacional de la Canacintra, la cual se desarrolló en Saltillo.

⁠Industria de semiconductores, en riesgo por falta de electricidad y agua: IMCO
De ese total, 93 seguían activas en Google Play, 14 se distribuían mediante archivos APK y 4 aparecían en ambas modalidades.

Cuidado con apps montadeudas; ¿en cuáles no debes pedir dinero?
Los temas del ‘Divo de Juárez’ que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones enmarcaron el arranque de la edición 19 Festival Internacional Santa Lucía.

Con homenaje a Juan Gabriel, inicia la 19 edición del Festival Internacional Santa Lucía en Nuevo León
Futuro. Galilea Montijo aseguró que Televisa sigue siendo su casa y descartó que tenga planes de dejar la empresa en enero

Galilea Montijo rompe el silencio sobre Inés Gómez Mont y su futuro en Televisa