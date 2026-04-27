Cae el “El Güero Conta” en Zapopan, jefe regional del CJNG y operador de “El Jardinero”

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México
/ 27 abril 2026
    Cae el “El Güero Conta” en Zapopan, jefe regional del CJNG y operador de “El Jardinero”
    De acuerdo con Harfuch, “El Güero Conta” es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres. FOTO: Archivo / Cuartoscuro Victoria Razo

La captura del jefe regional fue informada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, horas después de la detención de “El Jardinero”

CIUDAD DE MÉXICO .-Además de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también fue detenido su operador financiero, César Alejandro, conocido como “El Güero Conta”, en Zapopan, Jalisco.

La captura de “El Güero Conta” fue informada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, horas después de la detención de “El Jardinero”, quien intentó evadir a las autoridades en Nayarit al esconderse dentro de un desagüe.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-habria-revocado-visa-a-ruben-rocha-moya-en-2025-revela-los-angeles-times-EJ20299094

De acuerdo con Harfuch, “El Güero Conta” es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila.

”Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal”, indicó el funcionario federal.

Tras la detención de “El Jardinero”, en las inmediaciones de la comunidad “El Mirador”, en distintas zonas de Nayarit se registraron quemas de negocios, balaceras y narcobloqueos.

REPORTAN NARCOBLOQUEOS Y QUEMAS EN NAYARIT

Quemas de negocios, balaceras y narcobloqueos se registran en distintas zonas de Nayarit tras la detención de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

De acuerdo con reportes preliminares, varias tiendas de autoservicio, así como supermercados, han sido quemados en la cabecera del Municipio de Tecuala, ubicado cerca de los límites de Nayarit con Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/rescatistas-excavan-en-huachitunel-para-localizar-a-cuatro-desaparecidos-CB20306712

En la zona ubicada a unos 133 kilómetros al norte de Tepic, capital estatal, pobladores comenzaron a reportar sobre las balaceras, los incendios provocados y los vehículos tapando distintas vialidades, entre ellas carreteras federales.

ATACAN TIENDAS DE CONVENIENCIA

Hasta el momento, medios locales han reportado ataques a varias tiendas de conveniencia, así como un carro incendiado en la vía Federal 15, y un tráiler también que está incendiándose en medio de una vía en la zona de Uzeta, al sur de Tepic.

El Ayuntamiento de Tecuala, en una zona de paso de Nayarit hacia Mazatlán, pidió a la población resguardarse en sus casas ante la ola de violencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/detienen-a-ciudadano-chino-por-disparos-contra-patrulla-AB20305162

Asimismo, el Ayuntamiento de Uzeta suspendió las actividades de su fiesta patronal para evitar exponer a los habitantes a algún hecho de violencia.

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