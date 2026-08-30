Elige Morena a Higinio Martínez para dirigir Senado
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El exalcalde de Texcoco relevará en el cargo a Laura Itzel Castillo, próxima titular de la Secretaría de la Mujer
CDMX.- A mano alzada, la bancada de Morena en el Senado designó al mexiquense Higinio Martínez como su propuesta para presidir la Mesa Directiva a partir del martes.
El exalcalde de Texcoco relevará en el cargo a Laura Itzel Castillo, próxima titular de la Secretaría de la Mujer.
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Se presume que este lunes el pleno ratificará sin mayor problema a Higinio, aun con el concurso de las bancadas opositoras.
VERÓNICA CAMINO OCUPARÁ LA VICEPRESIDENCIA
Martínez dejó en el camino a Gerardo Fernández Noroña, que buscaba repetir y que de hecho protestó por la llegada de Higinio, al tabasqueño Óscar Cantón Zetina y al veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
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La yucateca Verónica Camino ocupará la vicepresidencia de la Mesa Directiva.