Elige Morena a Higinio Martínez para dirigir Senado

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    Elige Morena a Higinio Martínez para dirigir Senado
    La bancada de Morena en el Senado lo designó como su propuesta para presidir la Mesa Directiva a partir del martes. Cuartoscuro

El exalcalde de Texcoco relevará en el cargo a Laura Itzel Castillo, próxima titular de la Secretaría de la Mujer

CDMX.- A mano alzada, la bancada de Morena en el Senado designó al mexiquense Higinio Martínez como su propuesta para presidir la Mesa Directiva a partir del martes.

El exalcalde de Texcoco relevará en el cargo a Laura Itzel Castillo, próxima titular de la Secretaría de la Mujer.

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Se presume que este lunes el pleno ratificará sin mayor problema a Higinio, aun con el concurso de las bancadas opositoras.

VERÓNICA CAMINO OCUPARÁ LA VICEPRESIDENCIA

Martínez dejó en el camino a Gerardo Fernández Noroña, que buscaba repetir y que de hecho protestó por la llegada de Higinio, al tabasqueño Óscar Cantón Zetina y al veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

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La yucateca Verónica Camino ocupará la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

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