Detienen a 27 personas y aseguran 12 inmuebles y arsenal en Nayarit

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México
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    Detienen a 27 personas y aseguran 12 inmuebles y arsenal en Nayarit
    También aseguraron 22 vehículos, entre ellos un tractocamión y seis motocicletas. Cortesía

Autoridades localizaron además un campamento y 16 plantíos de mariguana, los cuales fueron destruidos

CDMX.- Elementos de las fuerzas federales detuvieron a 27 personas y aseguraron 17 armas de fuego, mil 573 cartuchos, 127 cargadores y 31 artefactos explosivos durante operativos realizados en Nayarit del 17 al 29 de agosto.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que también fueron asegurados 12 inmuebles, 22 vehículos, entre ellos un tractocamión y seis motocicletas, así como equipo táctico y radios de comunicación.

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Las autoridades localizaron además un campamento y 16 plantíos de mariguana, los cuales fueron destruidos.

En los operativos fueron decomisadas 63 dosis y 19 cigarros de mariguana, 97 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, 17 de posible heroína y 10 de probable cocaína.

También fueron aseguradas 69 máquinas tragamonedas.

SUMAN MÁS DE 52 MIL DETENIDOS EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

La instancia de coordinación señaló que durante la actual administración han sido detenidas 52 mil 255 personas y asegurados 26 mil 62 armas de fuego, 4 millones 657 mil 408 cartuchos, 117 mil 52 cargadores y 48 mil 267 vehículos.

En el mismo periodo, añadió, se han decomisado 128 mil 318 kilogramos de mariguana y 132 mil 997 kilogramos de metanfetamina.

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Las personas detenidas y los objetos asegurados, indicó, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

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