Higinio Martínez, de Morena, levanta la mano para presidir el Senado

CDMX.- Higinio Martínez Miranda se convirtió en el primer senador en expresar públicamente su pretensión de presidir el Senado de la República en el próximo año legislativo que inicia el 1 de septiembre. “Tengo la experiencia para enfrentar la responsabilidad y conducir el Senado”, afirmó. En entrevista, recordó que es senador desde 2018, por lo que confió en que “ojalá se fijaran en mí” para ocupar este cargo.

Dijo que aunque no es obligatoria, hay una regla no escrita que se ha respetado desde 2018, de alternar a hombres y mujeres al frente de la Mesa Directiva del Senado, por lo que dijo, una vez que concluye el periodo de Laura Itzel Castillo, un senador debe asumir la Presidencia. “Puede ser mujer, puede ser hombre, pero es una regla no escrita que hemos respetado cuando menos desde el 2018, que un año sea mujer, hombre, primero fue hombre, luego mujer. Lo he vivido yo y lo hemos respetado y se ha hecho respetar. Yo creo que hoy debe respetarse que sea hombre. También hay hombres que han demostrado que tienen la capacidad y los méritos para dirigir y ojalá se fijaran en mí, pero ya veremos qué pasa”, expresó.

DICE TENER LA CAPACIDAD Y LOS MÉRITOS Higinio Martínez aseguró que tiene la capacidad y los méritos suficientes para presidir y conducir los trabajos de la cámara alta. “Creo que tengo una relación respetuosa y aceptable con todos los senadores, con todos los partidos, que la he generado durante toda mi vida y principalmente durante los últimos ocho años”, precisó.

“Ya tengo ocho años consecutivos aquí en el Senado, desde el 2018. Yo creo que ya es tiempo de que haga un poco más de trabajo”, enfatizó. El periodo de la actual presidenta, Laura Itzel Castillo, inició el 1 de septiembre de 2025 y concluirá el próximo 31 de agosto. Morena encabezará la Mesa Directiva del Senado durante los seis años de la actual legislatura debido a que cuenta con más de la mitad de los senadores.

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