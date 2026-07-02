Confiscan en Estados Unidos 138 armas destinadas a México

CDMX.- Autoridades de Estados Unidos aseguraron 138 armas de fuego, entre ellas dos rifles calibre .50, que pretendían ser introducidas en forma ilegal a México, informó el embajador Ronald Johnson.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el diplomático estadounidense indicó que la intercepción se hizo gracias a una investigación que permitió conocer que el ilícito se llevaría a cabo.