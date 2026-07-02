Confiscan en Estados Unidos 138 armas destinadas a México

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    Confiscan en Estados Unidos 138 armas destinadas a México
    “Gracias a una operación encubierta, autoridades estadounidenses confiscaron 138 armas de fuego”, escribió el diplomático en su cuenta de X. Cortesía

El embajador Ronald Johnson informó del decomiso y dijo que la intercepción se hizo gracias a una investigación

CDMX.- Autoridades de Estados Unidos aseguraron 138 armas de fuego, entre ellas dos rifles calibre .50, que pretendían ser introducidas en forma ilegal a México, informó el embajador Ronald Johnson.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el diplomático estadounidense indicó que la intercepción se hizo gracias a una investigación que permitió conocer que el ilícito se llevaría a cabo.

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“Gracias a una operación encubierta, autoridades estadounidenses confiscaron 138 armas de fuego -incluidos dos rifles calibre .50- que traficantes pretendían enviar a México desde Carolina del Norte”, señaló.

PRUEBA “EL COMPROMISO DE TRUMP”

El aseguramiento del arsenal, destacó, es prueba del compromiso que el presidente Donald Trump tiene para contrarrestar el tráfico de armas hacia México.

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“Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras a nuestras dos naciones”, escribió.

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